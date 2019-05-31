Минтруд опроверг сообщения о сокращении новогодних каникул

Министерство труда и социальной защиты России прокомментировало сообщение ряда СМИ о том, что в 2020 году якобы будут сокращены новогодние праздники. Нерабочие праздничные дни не урезаются и не увеличиваются — они установлены 112-й статьей Трудового кодекса РФ, говорится в заявлении Минтруда. Таким образом, россияне будут по-прежнему отдыхать с 1 по 8 января.





«В ряде СМИ незнакомы с основами законодательства, что, к сожалению, приводит к некорректным заголовкам, например, о сокращении новогодних каникул», — подчеркнули в Минтруде.





Постановлением российского правительства ежегодно утверждаются переносы выходных, совпадающих с нерабочими праздничными днями. Количество как нерабочих, так и рабочих дней при этом не меняется, пояснили представители Минтруда. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день, добавили в ведомстве.





«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник). Предлагаемые переносы выходных дней позволят соблюсти норму статьи 110 Трудового кодекса Российской Федерации о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха», — объяснили в министерстве.





Таким образом, в 2020 году планируются следующие дни отдыха: с 1 по 8 января; с 22 по 24 февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; с 12 по 14 июня; 4 ноября, резюмировали чиновники Минтруда. Ранее 31 мая «Российская газета» писала, что в следующем году россиянам сократят новогодние праздники. Отметим, что в 2019-м и 2018-м к новогодним каникулам прибавляли еще два дня — 30 и 31 декабря, поскольку в одном случае эти дни выпадали на календарные выходные, а в другом — за счет переноса выходного с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.





В январе 2019 года зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разрешить россиянам переносить дни новогодних каникул по своему усмотрению на любое время. По задумке депутата, люди смогут выбрать, отдыхать после Нового года или же выйти на работу пораньше и использовать свободные дни, например, присоединив их к отпуску или взяв выходной в нужный момент. Эта мера также позволит гражданам избежать проблем при выходе на работу после продолжительных новогодних выходных, заявлял автор инициативы.





В 2017 году депутаты от КПРФ предлагали сократить новогодние каникулы до пяти дней: 31 декабря, 1, 2, 3 и 7 января. Потерянные выходные дни парламентарии предложили заменить 18 марта — днем присоединения Крыма к России, и 7 ноября — днем Октябрьской революции. Однако их инициативу отклонила Госдума.