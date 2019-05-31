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Порошенко стал главой «Европейской солидарности»
Новости

Порошенко стал главой «Европейской солидарности»

Партия сформирована из старой фракции «БПП Солидарность»

Партия сформирована из старой фракции «БПП Солидарность»
Фото: © GLOBAL LOOK press / Celestino Arce

Экс-президента Украины Петра Порошенко 31 мая избрали председателем партии «Европейская солидарность». Политическая сила является ребрендированным проектом прежней партии бывшего украинского лидера «Блок Петра Порошенко — Солидарность». Об этом сам экс-президент объявил на съезде партии.


«Это большая честь для меня — возглавить партию. Это и большая ответственность», — сказал Порошенко.


Неделю назад на Украине стартовала избирательная кампания перед досрочными выборами в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Предвыборный съезд «Европейской солидарности» состоится 6 июня, тогда партия определится со списками на выборы и представит свою программу.


Ранее Петр Порошенко заявил, что его партия победит на предстоящих выборах в Раду. Именно для этого был проведен ребрендинг партии, ее переформатирование и изменение списков. По словам Порошенко, присутствие его политической силы в новом составе парламента «абсолютно необходимо», чтобы защитить «европейские и евроатлантические достижения».


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