Порошенко стал главой «Европейской солидарности»

Экс-президента Украины Петра Порошенко 31 мая избрали председателем партии «Европейская солидарность». Политическая сила является ребрендированным проектом прежней партии бывшего украинского лидера «Блок Петра Порошенко — Солидарность». Об этом сам экс-президент объявил на съезде партии.





«Это большая честь для меня — возглавить партию. Это и большая ответственность», — сказал Порошенко.





Неделю назад на Украине стартовала избирательная кампания перед досрочными выборами в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Предвыборный съезд «Европейской солидарности» состоится 6 июня, тогда партия определится со списками на выборы и представит свою программу.





Ранее Петр Порошенко заявил, что его партия победит на предстоящих выборах в Раду. Именно для этого был проведен ребрендинг партии, ее переформатирование и изменение списков. По словам Порошенко, присутствие его политической силы в новом составе парламента «абсолютно необходимо», чтобы защитить «европейские и евроатлантические достижения».