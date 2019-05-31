В Косове задумались об объединении с Албанией

Президент Косова Хашим Тачи заявил, что частично признанное государство может провести референдум об объединении с Албанией. Это произойдет в случае, если Евросоюз продолжит политику изоляции в отношении Косова. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала Dukagjinit 31 мая.





«Если ЕС продолжит изолировать Косово, будет рассмотрена возможность институциональных действий или референдума об объединении с Албанией», — предупредил Тачи. Глава частично признанного государства пояснил, что объединение с Албанией можно также осуществить с помощью парламентских резолюций. «Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут одну страну с одним флагом», — заявил политический лидер, добавив, что такой шаг «восстановит историческую правду».





Ранее в мае в ходе визита в Албанию Хашим Тачи также говорил о том, что в скором будущем Косово и Албания объединятся в единое государство. Кроме того, политик пообещал, что будет и дальше прикладывать все силы для присоединения Прешева, Медведжи и Буяноваца (населенных албанцами муниципалитетов Сербии) к Косову.





В 1992 году Албания стала единственной страной, парламент которой проголосовал за признание провозглашенной в 1991-м независимости Косова. В 1998 году, когда началась Косовская война, правительство Албании распорядилось открыть границы, и десятки тысяч косовских албанцев прибывали в эту страну в качестве беженцев. В апреле 2015 года председатель Совета министров Албании Эди Рама заявил, что объединение его страны и Республики Косово в одно государство является лишь вопросом времени.





28 мая 2019 года косовский спецназ провел операцию в северных муниципалитетах Косова и Метохии. В результате было задержано несколько человек, в том числе российский сотрудник миссии ООН в Косове. МИД РФ выразил решительный протест в связи с действиями силовиков полупризнанной республики и потребовал немедленно освободить гражданина РФ. В тот же день Краснощеков был выпущен на свободу. Позднее российский дипломат был объявлен персоной нон грата в полупризнанной республике.





Косово не подчиняется властям Сербии с 1999 года, после операции сил НАТО против Югославии. В 2008 году парламент Косова принял акт о независимости. Россия, Испания, Сербия и еще несколько государств не признают этого. США и большая часть стран ЕС считают Косово независимым государством.