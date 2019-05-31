Вячеслав Володин посетит Сербию с рабочим визитом

В понедельник, 3 июня, делегация Государственной думы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетит с рабочим визитом Республику Сербия. Вячеслав Володин выступит перед депутатами сербского парламента и откроет IV заседание Комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной Сербии. В ходе визита запланированы встречи спикера Госдумы с президентом Сербии Александром Вучичем и председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович.





Это ответный визит российской делегации. 23 октября 2018 года Гойкович выступила на пленарном заседании Государственной думы. Она подчеркнула, что сотрудничество парламентов двух стран является содержательным и успешным, а также отметила необходимость развивать двустороннее сотрудничество по всем взаимовыгодным направлениям. В этот же день прошло третье заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумы и Скупщины. Ранее спикер Госдумы посещал Сербию с официальным визитом 5 июня 2017 года.