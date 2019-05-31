В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый

В уголовном деле «Седьмой студии», главный фигурант которого — режиссер Кирилл Серебренников, появился новый подозреваемый — предприниматель Валерий Синельников из Санкт-Петербурга. Сам Синельников не отрицает, что его статус в деле сменился со свидетеля на подозреваемого, и говорит, что «не будет общаться ни с кем [из представителей СМИ] как подозреваемый». Адвокат Ирина Поверинова заявила, что три свидетеля в деле «Седьмой студии» — Валерий Синельников, Дмитрий Дорошенко и Валерий Педченко стали фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности.





Поверинова уточнила, что Синельников, Дорошенко и Педченко — друзья бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. «Возбуждено дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении Валерия Синельникова, Дмитрия Дорошенко, Валерия Педченко, в каком они в процессуальном статусе находятся — мне неизвестно», — сообщила адвокат Агентству городских новостей «Москва» .





Сам Валерий Синельников заявил Forbes: «Я никогда не общался ни с кем [из представителей СМИ] как свидетель и тем более не буду как подозреваемый — спасибо, извините». Дело предпринимателя выделили в отдельное производство, он уже был на допросах у следователей и признал вину, но официального обвинение ему пока не предъявили, рассказали собеседники издания.





Синельников как индивидуальный предприниматель заключал фиктивные договоры с «Седьмой студией» и обналичивал деньги, выделяемые на проект «Платформа», за небольшой процент (в среднем 9%), как он сам говорил на допросах в Мещанском суде Москвы, пишет журнал.





Бизнесмен рассказывал в суде, что в октябре 2011 года его старая подруга Нина Масляева пригласила его на премьеру спектакля «Арии» и там представила гендиректору АНО «Седьмая студия» Юрию Итину, пишет Forbes. «Разговор [у нас] был один на один в его кабинете. Мне предложили заключать фиктивные договоры и обналичивать деньги», — сообщил Синельников на заседании суда.





Мосгорсуд 8 апреля освободил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде главных подозреваемых по делу «Седьмой студии»: режиссера Кирилла Серебренникова, а также продюсера Юрия Итина и экс-руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софью Апфельбаум. Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского суд отпустил под подписку о невыезде ранее.





В мае 2017 года правоохранительные органы провели обыски в квартире Серебренникова и в театре «Гоголь-центр». В августе того же года режиссер был задержан. По версии следствия, Кирилл Серебренников, бывший директор театра Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 миллиона рублей, которые были выделены в 2011-2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства в России в рамках проекта «Платформа».





Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева была задержана в середине 2017 года. По версии следствия, Малобродский в 2012 году вступил с ней в преступный сговор, чтобы похитить часть средств, выделенных на проект «Седьмой студии» — спектакль «Сон в летнюю ночь». Общую сумму ущерба, нанесенного действиями Малобродского, Итина и Масляевой, правоохранители оценили в несколько миллионов рублей. В начале августа 2017-го Масляева заявила, что Серебренников приказывал ей вносить ложные данные в финансовые отчетности.