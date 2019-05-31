Против Порошенко возбуждено уголовное дело по факту захвата власти

Вернувшийся на Украину юрист и экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов в своем Telegram-канале опубликовал решение Госбюро расследований о возбуждении уголовного дела в отношении Порошенко по части 3 статьи 109 «Действия, направленные на захват государственной власти» и части 3 статьи 382 «Невыполнение судебного решения». Портнов отметил, что в случае продолжения работы украинских правоохранителей в подобном темпе Порошенко будет заключен в СИЗО к началу июля.





Объясняя причину возбуждения уголовного дела, Портнов написал: «Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, собственным указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, по предварительному сговору организованной группой лиц, с целью сохранения контроля над судебной системой уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия».