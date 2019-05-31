Против Порошенко возбуждено уголовное дело по факту захвата власти

Вернувшийся на Украину юрист и экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов в своем Telegram-канале опубликовал решение Госбюро расследований о возбуждении уголовного дела в отношении Порошенко по части 3 статьи 109 «Действия, направленные на захват государственной власти» и части 3 статьи 382 «Невыполнение судебного решения». Портнов отметил, что в случае продолжения работы украинских правоохранителей в подобном темпе Порошенко будет заключен в СИЗО к началу июля.
Объясняя причину возбуждения уголовного дела, Портнов написал: «Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, собственным указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, по предварительному сговору организованной группой лиц, с целью сохранения контроля над судебной системой уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия».
По словам юриста, инкриминируемые статьи Уголовного кодекса не подразумевают другой меры пресечения, кроме содержания под стражей. Ранее, как сообщил Андрей Портнов, в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело по обвинению в узурпации судебной власти.
Против Порошенко возбуждены дела по статьям о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов. Так, 24 мая Госбюро расследований Украины обвинило экс-президента в отмывании более 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском».
Госбюро расследований Украины ранее также зарегистрировало еще один иск против Порошенко, связанный с неуплатой налогов при покупке им телеканала «Прямой».