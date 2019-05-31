Отсутствие мата и талончик на соитие: Шнуров назвал проблемы кино в России

Музыкант и шоумен Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы заявил, что не понимает, зачем нужно прокатное удостоверение для фильмов. Из-за отказа от нецензурной лексики в кино исчезает «живой язык», считает рокер. После завершения мероприятия в кулуарах он сравнил ситуацию с выдачей удостоверений на прокат кино с выдачей талончиков на соитие из знаменитого романа Замятина «Мы». В Госдуму Шнуров пришел в костюме и белых кроссовках.





«В 2014 году были проблемы у фильма «Левиафан» из-за мата, а фильм Лунгина [«Братство»] в «кастрированном» виде. Техническое отставание от Голливуда всем очевидно. Мы можем конкурировать только на поле культурном, на поле актуальности. Вы представляете себе шофера, который говорит канцелярскими фразами? Естественно, зритель на такое кино не пойдет», — эмоционально заявил музыкант.





«Живой язык – вот что важно. Вы отнимает у художника красную краску и говорите – рисуй закат. Я предлагаю вот что: каждый фильм и каждую книгу должна проверять комиссия. Обкомиссимся все, и будем выдавать «лицензии на пописать». Я не понимаю смысла прокатного удостоверения», — после этих слов Шнуров покинул заседание, объяснив, что ему нужно успеть в аэропорт.





Модератор встречи в Госдуме, председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская пыталась остановить рокера, но он объяснил, что у него «свой самолет и свой цирк», – за некоторое время до этого зал покинули братья Запашные, заявив, что вечером они должны быть в Санкт-Петербурге на репетиции.





Ранее на заседании гендиректор Большого московского государственного цирка (БМГЦ) Эдгард Запашный обвинил участников мероприятия в том, что многие не приходят в цирк, несмотря на его приглашения и показал демонстрационный ролик с выступлениями цирковых артистов, танцоров и животных. «Русский цирк – это недооцененная индустрия, это язык, который понятен на любом языке», — заявил Запашный.





Директор БМГЦ также коснулся закона жестокого обращения с животными. Запашный сказал, что сторонники немедленного освобождения зверей из цирков неправы, поскольку неподготовленные для дикой природы хищники и травоядные «уже через год» погибнут на воле. Он заявил, что есть зоозащитники, а есть «зоошизанутые», заверив, что с первыми они всегда плотно общаются, а со вторыми они не находят общего языка. Кроме того, известный дрессировщик поделился своим мнением о «китовой тюрьме», отметив, что если выпустить косаток и белух, то они все погибнут. Запашный также успел обсудить эту проблему с актером Евгением Мироновым, который призвал создать специальную комиссию, которая должна решить судьбу животных из цирков. Миронов на протяжении всего заседание ухаживал за Ямпольской, наливая ей воду из бутылочки.





Выступление школьников во Владивостоке, которое СМИ окрестили БДСМ-вечеринкой, также стало предметом обсуждения на заседании комитета по культуре. Актер Владимир Машков заступился за подростков, назвал, их вечеринку «проявлением творческого характера». Также он призвал устраивать в школах театральные кружки, «как во времена СССР» в которых могли бы вместе работать учителя словесности и приглашенные артисты. «Тогда перформансы будут арче и осмысленнее», – заметил Машков.





В заседании приняли участие музыкант Сергей Шнуров, продюсер Сергей Сельянов, главред «Литературной газеты» Юрий Поляков, главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе, актер Евгений Миронов, писатель Евгений Водолазкин, директор Института социологии РАН Михаил Горшков, гендиректор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный, экс-министр культуры Михаил Швыдкой, продюсер Игорь Матвиенко, худрук театр имени Табакова Владимир Машков и другие.





22 марта Сергей Шнуров, который незадолго до этого вошел в экспертный совет при комитете Госдумы по культуре, во время общественных слушаний законопроекта «О культуре» призвал упразднить Министерство культуры, аналогов которого, по его словам, нет нигде в мире. Тогда Шнуров пришел в Думу в черных очках и такого же цвета длинном худи (кофте с капюшоном).