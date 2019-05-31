Зеленский назначил себя главой СНБО и выгнал оттуда Турчинова

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, сообщает 31 мая пресс-служба главы государства. Зеленский назначил себя председателем СНБО, а также вывел из состава организации ее бывшего секретаря Александра Турчинова.





На пост, который ранее занимал Турчинов, глава государства назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка. В состав совета также вошли первый замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, глава администрации президента Андрей Богдан и его заместители Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, глава Минфина Оксана Маркарова и начальник Генштаба — главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.





Из состава СНБО помимо Турчинова исключили бывшего главу администрации президента Игоря Райнина, экс-главу Генштаба Виктора Муженко и министра информационной политики Украины Юрия Стеця.





Турчинов стал секретарем СНБО в декабре 2014 года. В мае 2019-го его уволил своим указом теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко. Ранее Турчинов говорил, что сам написал заявление об отставке. Он объявил о готовности перейти на военную службу и в дальнейшем защищать свою страну.





31 мая также стало известно, что Зеленский освободил Петра Цигикала от должности главы Государственной пограничной службы. Зеленский также отдельным указом уволил с военной службы в запас генерала армии Украины Цигикала с правом ношения военной формы.