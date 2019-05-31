Адвокат заявил о нарушении прав Мамаева и Кокорина

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Он заявил о нарушении прав своего подзащитного, а также Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого, передает 31 мая ТАСС. По словам Бушманова, все четверо были осуждены незаконно.





«В апелляционных жалобах защитников обращается внимание на то обстоятельство, что судом первой инстанции допущена судебная ошибка, повлекшая незаконное осуждение лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Имеются основания для оправдания по части обвинения и переквалификации на менее тяжкий состав с незамедлительным освобождением из-под стражи», — рассказал Бушманов.





Он просит Москалькову направить сотрудника аппарата уполномоченного по правам человека для участия в заседании Мосгорсуда 13 июня, где будет рассматриваться жалоба защиты на приговор Пресненского суда. «Также прошу обратиться к Ольге Егоровой [председатель Мосгорсуда] с информационным письмом о выявленных нарушениях прав незаконно осужденных и длительно содержащихся под стражей Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого», — сообщил адвокат.





Ранее в мае защита футболистов Кокорина и Мамаева обжаловала вынесенный им приговор в апелляционной инстанции. Об этом сообщили адвокаты спортсменов. Прокуратура также направила апелляцию по делу спортсменов.





Пресненский суд Москвы 8 мая признал виновными в хулиганстве и побоях нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и игрока Любительской лиги Александра Протасовицкого. Александра Кокорина и его брата Кирилла приговорили к 1,5 года колонии, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам. Однако обвиняемым зачли их срок пребывания в СИЗО с коэффициентом 1,5, в итоге в тюрьме они пробудут около полугода, если не выйдут по УДО. О возможности досрочного выхода спортсменов на свободу сообщил 8 мая адвокат Дмитрий Аграновский.





Кокорин, Мамаев и двое других подсудимых были арестованы из-за драки с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком, директором департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным в октябре 2018 года.