ЦБ рекомендовал банкам учитывать статус клиента как самозанятого при выдаче кредитов

В опубликованном письме Центробанка к кредитным организациям говорится, что при определении источников доходов клиентов следует учитывать возможность статуса клиента как самозанятого. Для таких клиентов Центробанк рекомендует заводить досье в базе кредитной организации.





«В деятельности кредитных организаций возможны случаи принятия необоснованных решений об отказах от проведения операций по причине поступления на банковские счета самозанятых денежных средств в виде профессионального дохода. Учитывая изложенное, Банк России рекомендует кредитным организациям при принятии мер, направленных на определение источников происхождения денежных средств, учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого, а также фиксировать данную информацию в анкете (досье)», — говорится в письме финрегулятора.





Как ранее сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, с начала года в качестве самозанятых добровольно зарегистрировались и платят налог на профессиональный доход 90 тысяч граждан.





В феврале Антон Силуанов поручил ведомству, которое он возглавляет, а также Федеральной налоговой службе (ФНС) подготовиться к введению налога на самозанятых во всех регионах России с 2020 года, о чем говорится в сообщении на сайте Минфина.





«Антон Силуанов поручил летом 2019 года представить доклад о первых итогах проекта и предложения по его дальнейшей реализации — в том числе по распространению специального режима как полноценно действующего на всей территории страны уже в 2020 году», — сообщила пресс-служба ведомства.





С начала 2019 года такой налог уже начал действовать в экспериментальном режиме в четырех российских регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. 1 января ФНС разместила на платформах Google Play и App Store свое новое приложение «Мой налог», которое позволяет самозанятым пройти регистрацию в упрощенном варианте.





Для самозанятых граждан, которые работают без привлечения наемных работников и зарабатывают меньше 2,4 миллиона рублей в год, правительство предлагает две налоговые ставки: 4% — при оказании услуг и продаже физическим лицам и 6% — юридическим лицам и ИП. Перешедшие на новый налог смогут не платить НДС и НДФЛ с дохода от их профессиональной деятельности и будут освобождены от обязательных страховых взносов. Участники эксперимента также имеют право на налоговый вычет 10 тысяч рублей, который можно использовать для уменьшения налога.





В январе Daily Storm выяснил, что работодатели начали оформлять сотрудников как самозанятых, чтобы сэкономить на налогах. Нахождение работника на рабочем месте оформляют через договор аренды рабочей площади. Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов заявил, что закон о самозанятых изначально был недоработан.