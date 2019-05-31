Толстой объяснил, почему частные пенсионные фонды не хуже государственных

«Договоры с НПФ являются одним из способов для работодателя удержать или поощрить ценного сотрудника. Крупные компании могут предложить человеку договор с НПФ на льготных условиях», — сказал Толстой Daily Storm.





Ранее в беседе с журналистами он отметил, что новые правила позволят «в целом улучшить финансовое положение лиц предпенсионного возраста». По его словам, система НПФ дает работодателям «дополнительный инструмент для поощрения и стимулирования своих сотрудников». «При этом человеку предоставляется возможность самостоятельно принять для себя решение — выйти на пенсию в более ранний срок и получать пенсию, либо продолжить работать и тем самым увеличить себе размер пенсии в будущем», — цитирует Толстого «Интерфакс».





В беседе с Daily Storm Толстой уточнил, что внесение нового законопроекта необходимо также потому, что нормы пенсионного законодательства, в том числе те, которые касаются возраста выхода на заслуженных отдых, одинаковы для государственных и частных пенсионных фондов. В октябре 2018 года россиянам увеличили пенсионный возраст: женщины теперь получают государственную пенсию с 60 лет, а мужчины — с 65.





«Просто сама по себе норма пенсионного возраста является обязательной и для негосударственных пенсионных фондов. А так как договоры с НПФ заключаются добровольно, мы сочли возможным такой шаг», — сказал Толстой Daily Storm.





По данным ЦБ, всего на конец I квартала 2019 года клиентами НПФ стали 6,1 миллиона человек. Общий объем пенсионных средств составил почти четыре триллиона рублей.