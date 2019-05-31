Шойгу назвал главную угрозу для России в Центральной Азии

Центральная Азия является одной из важнейших зон для обеспечения военной безопасности России и поддержания региональной стабильности. Главной угрозой для РФ в этом районе являются действия международных террористов. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил 31 мая на заседании коллегии ведомства, сообщает пресс-служба министерства.





«В настоящее время основную опасность для Российской Федерации на данном направлении представляют действия международных террористов и нарастание исламского экстремизма», — отметил министр. В сложившейся обстановке принимаются меры по нейтрализации возникающих вызовов и угроз. В частности, продолжается последовательное наращивание и совершенствование боевого состава Центрального военного округа (ЦВО), рассказал Шойгу.





Глава военного ведомства отметил, что в 2019 году командованию округа предстоит довести оснащенность современным вооружением и техникой до уровня не менее 53%, принять участие в стратегическом учении «Центр-2019», в котором будут задействованы вооруженные силы ОДКБ и ШОС, ввести в эксплуатацию 286 зданий и сооружений. «Реализация указанных мероприятий позволит существенно повысить боевой потенциал Центрального военного округа», –– подчеркнул министр обороны.





Шойгу также коснулся вопроса развития войск связи. Начиная с 2013 года в Вооруженные силы России поставлено свыше 115 тысяч единиц современной техники. В результате ее доля увеличилась почти в два раза. Сегодня современное цифровое телекоммуникационное оборудование установлено более чем на 1400 объектах Минобороны. Министр добавил, что до конца 2019 года будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М». Помимо этого, завершится формирование орбитальной группировки военной связи «Благовест», в которую войдут четыре космических аппарата.





Также на заседании коллегии был поднят вопрос состояния безопасности полетов в военной авиации РФ. Повышение качества летательных аппаратов, создание современной материально-технической базы, улучшение подготовки персонала к эксплуатации новых образцов вооружения позволили снизить показатели аварийности почти в 2,5 раза. «Это говорит о том, что безопасность полетов в вооруженных силах поддерживается на достаточно высоком уровне», –– подчеркнул Шойгу.





В апреле министр обороны предупредил, что боевики «Исламского государства»* после разгрома этой террористической организации из Сирии и Ирака проникают в другие страны. В частности, большое число членов ИГ перебирается в Афганистан, где эта группировка усиливает позиции и использует данное государство для дальнейшей экспансии в Азию, говорил Шойгу. Многолетнее присутствие американских военных в Афганистане не решило проблемы с терроризмом в этой стране, констатировал он.





﻿*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена в России.



