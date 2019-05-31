В Германии подсчитали, что экономика Донбасса за годы войны сократилась почти наполовину

Специалисты Немецкого института экономических исследований подсчитали потери валового регионального продукта (ВРП) Донбасса за время войны. Исследования охватывают период с 2013-го по 2016 год. ВРП на душу населения за это время упал в Донецкой области на 4630 долларов, в Луганской — на 3326 долларов, что в процентном соотношении равно 43% потерь ВРП для Донецкой области и 52% — для Луганской.





Делая подсчеты, авторы исследования Юлия Блущ и Марика Валенте сравнили реальный ВВП Украины с тем, каким бы он был, не будь войны. По их собственным утверждениям, это первая попытка в истории науки «эмпирически оценить экономический эффект» конфликта на востоке Украины.





Расчеты основывались на динамике ВВП Украины. За весь период войны страна лишилась 15% ВВП, прямые убытки составили 50 миллиардов долларов. До войны доля Донбасса в экономике Украины была весьма значительной, на регион приходилось 25% экспорта и 15% всех инвестиций. Потеря этих денег сильно сказалась на экономике страны. Ученые сопоставили гипотетический ВВП современной Украины с Донбассом (в сценарии, если бы войны не было) и без него, и в результате пришли к своим выводам об экономических потерях.





Ранее в Киеве по-разному оценивали экономические потери в результате войны в Донбассе. Так, в марте 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявлял: «Из-за оккупации части Донбасса мы недосчитались 15% ВВП». Еще раньше, в 2017 году, замминистра обороны Украины Иван Руснак утверждал, что только прямые убытки от конфликта в Донбассе составили 50 миллиардов долларов.





Боевые действия на востоке Украины начались весной 2014 года. Причиной войны стало провозглашение Донецкой и Луганской народных республик. По данным ООН, жертвами войны стали почти 13 тысяч человек.