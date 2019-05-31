В Москве задержали подозреваемых в похищении чемпиона России и Европы по тхэквондо

В Москве группа злоумышленников похитила гендиректора одной из столичных компаний, вымогая у него 14 миллионов рублей за свободу. В итоге преступники были задержаны, сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР). По информации ТАСС, похищенным оказался чемпион России и Европы по тхэквондо.





По данным следствия, вечером 24 мая 2019 года вблизи одного из жилых домов по улице Плющева четверо мужчин похитили гендиректора столичной компании и в течение нескольких дней удерживали его в различных квартирах. За освобождение они потребовали от потерпевшего заплатить им 14 миллионов рублей.





В итоге злоумышленники перевели со счета фирмы, принадлежавшей этому мужчине, 12 миллионов рублей на подконтрольный им счет. 30 мая пленнику удалось сбежать, после чего он заявил о случившемся в правоохранительные органы. В результате полицейским удалось задержать троих подозреваемых в возрасте от 21 до 30 лет. Против них возбудили уголовные дела о похищении и вымогательстве в особо крупном размере. Местонахождение четвертого соучастника устанавливается, добавили в СКР.





В ведомстве не раскрыли личность потерпевшего. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, речь идет о чемпионе России и Европы 2016 года по тхэквондо Сергее Чмуле, который сейчас возглавляет одну из фирм. По словам источника агентства, Чмуль сам обратился в полицию и заявил, что 24 мая его похитили трое неизвестных, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Ради освобождения бывший спортсмен согласился перевести деньги на счет злоумышленников. Удалось ли вернуть похищенные средства, не уточняется.





В апреле стало известно, что трех сотрудников МВД в Московской области заподозрили в зверском избиении 46-летнего Сулли Юнусилау — отца двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам (ММА) Магомеда Юнусилау. В результате нападения мужчина получил черепно-мозговую травму и позднее скончался в больнице. Против полицейских возбудили уголовные дела, их заключили их под стражу.