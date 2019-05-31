«Как во времена Дикого Запада»: Кремль дал оценку поведению США на рынке энергетики

Газопровод «Северный поток — 2» станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, заявил в эфире телеканала RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако производители газа из США вместо честной конкуренции предпочитают «вести себя как во времена Дикого Запада», отметил представитель Кремля.





Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» является масштабным международным проектом, который реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа. «Данная инициатива станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива. Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они просто достают из кобуры револьвер со словами: «Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ. Нас не волнует, что он как минимум на 30% дороже российского газа», — сказал Песков.





Ранее в мае пресс-секретарь Владимира Путина говорил, что запланированные Белым домом санкции против «Северного потока — 2» не помешают завершить его строительство и эксплуатировать трубопровод. По его словам, США продолжают вести нечестную борьбу с российскими поставщиками газа путем ограничительных мер и экономического давления. Песков подчеркнул, что в этом вопросе страны Европы не согласны с Вашингтоном. Международный проект будет функционировать к общей выгоде России и желающих приобрести у нее газ государств Запада, выражал уверенность пресс-секретарь.





О подготовке санкций против данного проекта говорил министр энергетики США Рик Перри. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в мае американский чиновник выразил надежду, что соответствующий законопроект будет разработан Палатой представителей и Сенатом США.





«Северный поток — 2» — трубопровод, который будет проложен по дну Балтики напрямую из России в Германию. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают ряд стран, в том числе США, Дания и Украина — по их мнению, реализация проекта позволит России прекратить транзит газа через Украину и поставит Европу в большую зависимость от российского топлива. Кроме того, из России в Европу также строится газопровод «Турецкий поток», который может быть продолжен в южные европейские страны.





США неоднократно предлагали европейским торговым партнерам снизить поставки газа из России и заменить часть потребляемого топлива на получаемый в Соединенных Штатах сжиженный природный газ (СПГ). Европейские стороны в большинстве своем отказываются от такой договоренности, в том числе из-за того, что поставки СПГ из США обходились бы им дороже, чем российский газ.