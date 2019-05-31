Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

Глава администрации Раменского района Московской области Андрей Кулаков подозревается в причастности к гибели заместителя председателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Чиновник уже задержан. Об этом сообщил «Интерфаксу» 31 мая осведомленный источник.





«Сегодня Кулаков задержан на рабочем месте. Он подозревается в причастности к смерти Исаенковой», – сказал собеседник агентства. По его словам, труп Исаенковой нашли в начале мая в ее автомобиле. «Изначально признаков насильственной смерти на ее теле не было обнаружено, но экспертиза показала, что женщина была убита», – сказал источник. Факт задержания Кулакова позднее подтвердила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета России (СКР). По информации СКР, чиновник убил свою 39-летнюю знакомую, «к которой испытывал личные неприязненные отношения». В отношении Кулакова возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ).





Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники, Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. 4 мая женщину нашли задушенной в ее автомобиле Mercedes, который находился в лесополосе (где именно обнаружили погибшую, не уточняется). По некоторым данным, на месте преступления выявили следы ДНК Кулакова. В ходе допроса 31 мая он прошел проверку на полиграфе, которая подтвердила его причастность к преступлению. По информации РЕН ТВ, у Кулакова и Исаенковой был роман.





Кулаков досрочно покинул пост главы Раменского района, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления территориальной политики Подмосковья. Его обязанности будет исполнять первый заместитель руководителя муниципалитета Николай Воробьев. Уточняется, что Кулаков прекратил полномочия 29 мая.





Согласно открытым источникам, 44-летний Кулаков с 2004 года работает в органах исполнительной власти Раменского района. В ноябре 2016 года его назначили главой районной администрации. Кулаков женат, воспитывает сына и дочь. Состоит в партии «Единая Россия».