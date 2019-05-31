Стоимость нефти Brent упала ниже 62 долларов

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17%, до 61,95 доллара за баррель по состоянию на 21:32 мск 31 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз стоимость Brent падала ниже отметки в 62 доллара 12 февраля 2019 года. Цена июльского фьючерса нефти марки WTI снизилась на 5,44% – до 53,5 доллара за баррель.





Нефть продолжает дешеветь в мае. 30-го числа в ходе торгов на ICE стоимость Brent снизилась на 2,76%, достигая минимальной отметки в 65,97 долларов за баррель. Цена WTI опускалась на 2,02%, до 57,62 доллара. 23 мая стоимость фьючерсов на Brent потеряла более 4%, впервые с 1 апреля этот показатель опустился ниже отметки в 68 долларов за баррель. Котировки WTI в тот день снизились более чем на 5%, до 58,34 доллара.





Как пишет Bloomberg, нефть дешевеет из-за опасений, связанных с планами президента США Дональда Трампа ввести тарифы на товары из Мексики. На стоимость нефти также повлияли риски ужесточения торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Инвесторы на фондовых биржах опасаются обострения конфликта между двумя странами.





Кроме того, ранее в мае Reuters предполагало, что удешевление топлива может быть связано с отчетом о росте запасов сырой нефти в США. Агентство приводило данные Управления по энергетической информации США (Energy Information Administration), согласно которым запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1%, до 476,8 миллиона баррелей. Reuters отмечало, что этот уровень стал максимальным с июля 2017 года.





Президент Трамп 31 мая объявил, что США с 10 июня введут 5-процентный тариф на товары из Мексики. Пошлины будут повышаться до тех пор, пока поток нелегальных мигрантов из этой страны не прекратится, предупредил политический лидер.





Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году. Вашингтон и Пекин ввели в отношении друг друга пошлины, потери от которых с каждой стороны оценивались в 34 миллиарда долларов. В мае 2019 года Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационных сетей США от иностранных угроз. Затем Министерство торговли страны внесло китайскую корпорацию Huawei и связанные с ней компании в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В Вашингтоне Huawei считают связанной со спецслужбами КНР.