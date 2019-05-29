Формальным поводом для операции в Косово была борьба с контрабандистами. Рассказываем, как устроен этот бизнес

Подразделения косовского спецназа 28 мая провели масштабную операцию в четырех общинах на севере края, где проживают в основном этнические сербы. Задержаны были 28 человек, девятнадцать из которых были полицейскими (11 сербов, семь албанцев и один босниец). Президент Сербии Александр Вучич обвинил власти самопровозглашенной республики в том, что они силой пытаются занять север края. Официальная версия Приштины - борьба с контрабандой и организованной преступностью. За три недели до начала спецоперации в северном Косово журналисты-расследователи из BIRN Investigation раскрыли схему контрабандных поставок горючего и скота из Сербии в Косово, которую "крышевали" полицейские. От заработков на границе свою долю получали и этнические сербы, и албанцы.





Свое расследование журналисты BIRN начали с того, что обратили внимание на цены на бензин. В общине Лепосавич (это самый северный регион самопровозглашенной республике) литр горючего стоит 88 центов, тогда как за ее пределами - 1,13 евро. На полках местных магазинов полно сербских товаров. Попади они на север Косово законным путем, торговать ими бы никто не стал - невыгодно из-за того, что Приштина ввела 100% налог на продукцию из Сербии.





Следуйте за серым Volkswagen





Все дело в контрабандистах - объяснил журналистам BIRN, местный полицейский офицер, согласившийся поговорить с журналистами, если нигде не всплывет его имя. По его словам, незаконные схемы по доставке товаров через границу работают уже десятилетие.





“Если вам нужно отследить контрабандистов, ищите серый Volkswagen Passat. Он принадлежит одному из чинов в местной полиции. Его задача - сопровождать грузовики с товаром до деревни Куштове в Митровице и контролировать, чтобы другие полицейские их не досматривали”, - рассказывал осведомитель.





Журналисты начали слежку за Volkswagen Passat (она длилась восемь месяцев). В объективы расставленных ими камер не раз попадал этот серый автомобиль, следовавший за грузовиками.





Перевалочным пунктом для контрабандистов стал приграничный город Зубин Поток. Журналистам удалось снять, как грузовики из Сербии регулярно (более 10 машин за 24 часа, по данным камер наблюдения) минуют этот пункт без остановок и досмотров.





Легализация коров





Самый ходовой товар в этих местах - скот. В Сербии мясо стоит дешевле, чем в самопровозглашенной республике, поэтому возить его сюда выгодно. Закупают скотину на юго-западе Сербии в городе Сеница, а продают в Косово двум албанским группировкам. Одной из все той же деревушке Куштове, а другой - из города Вучитрн.





В Косове существует система защиты от незаконных поставок скота - у всех местных коров и быков на одном ухе висит специальная пластиковая бирка с индивидуальным номером. Но контрабандисты научились обходить эту систему самым простым из возможных способов: после того, как косовскую корову забивают, бирку из ее уха вынимают, но не утилизируют, а перевешивают на сербской животное, контрабандой ввезенное на территорию края. Так скотина легализуется в Косово.





По данным BIRN, этот нехитрый бизнес приносит его организаторам миллионы евро.





Полицейские, судя по результатам расследования, тоже неплохо зарабатывали на контрабанде.





30 евро для Шпики





“У нас есть номер начальника смены. Мы звоним ему, и он сообщает, по какому маршруту сейчас нужно идти”, - рассказал журналистам один из контрабандистов.





По его словам, в районе Лепосавича существует два нелегальных маршрута. Когда надо перевезти товар, начальник полицейской смены направляет патруль по одному из них, а на второй запускает кон оставляя другой путь свободным для беспрепятственной транспортировки контрабандистов.





“Напрямую мы с полицейскими не расплачиваемся. После того, как прошли границу, оставляем оговоренную сумму в продуктовом или на заправке”, - сказал контрабандист. Тариф: до 50 евро за легковой автомобиль до 200 за грузовик. В месяц их проходит порядка 150 штук.





Журналисты провели небольшой эксперимент, прикинувшись людьми, которым надо перегнать контрабанду. В продуктовом на дороге между Лепосавичем и Зубин Потоком они оставили 30 евро, и столько же на заправочной станции. Кодовым словом при передаче была простая фраза “деньги для полиции”. Можно было еще сказать “деньги для Шпики”. После третьего платежа (уже в другом месте, которое журналисты BIRN не называют), мнимые контрабандисты получили добро на дальнейший провоз груза.





“Полицейские здесь зарабатывают очень много денег, покупают на них квартиры в Белграде, дорогие машины, на которых ездят здесь, участке к Копаонике (престижный горнолыжный курорт в Сербии - примеч. Daily Storm)”, - рассказал журналистам контрабандист-информатор.





Позиция Сербии





Силы самопровозглашенной республики утром 28 мая провели в северных муниципалитетах Косова и Метохии операцию, в результате которой было задержано десятки человек, одним из которых был сотрудник миссии ООН в Косове (МООНК) Михаил Краснощеков (во второй половине дня его освободили). В этот же день президент Сербии привел в полную готовность Вооруженные силы страны, а также полицейские формирования.





Однако чуть позже Александр Вучич уточнил свою позицию, объяснил, что о военном вмешательстве речь не идет.





“Мы не будем сражаться, мы за сохранение мира любой ценой. Или почти любой ценой - если кто-то думает, что он может устраивать погромы у сербов. Но ни о каком военном вмешательстве я не говорил”, - сказал Вучич в беседе с журналистами.





По словам президент парламента Всемирной сербской диаспоры Драгана Станоевича, происходящее в Косово - акцию устрашения и демонстрация того, что Албания не считает эту территорию сербской.





“Это процесс, ради которого у нас забрали Косово. Идет создание Великой Албании. Понятно, что они будут интегрироваться, уничтожать существующие границы и расширяться. Расширяться в сторону Сербии, Македонии и, возможно, в сторону Греции. Это давний геополитический проект, который реализуется при поддержке Запада, и в первую очередь США”, - рассказал Станоевич Daily Storm.





Косово не подчиняется Белграду с 1999 года – после операции сил НАТО против Югославии. В 2008 году Косово объявило о своей независимости. Россия, Испания, Сербия и еще несколько государств не признают этого. США и большая часть стран ЕС считают Косово независимым государством.



