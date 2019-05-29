«Нас просят, чтобы была выручка в 50 миллионов. И только тогда можно будет что-то обсуждать»

Взаимоотношения бизнеса и власти в минувший понедельник обсуждали на Московской неделе предпринимательства, которая проходит в столице с 27 по 31 мая. Задача форума — запустить диалог между начинающими и состоявшимися предпринимателями. Однако от слов бизнес пожелал поскорее перейти к делу.
Одним из центральных событий форума стала дискуссионная секция, которой руководил генеральный директор ГБУ «Малый бизнес Москвы» Андрей Железняков. Обсуждение началось с главного вопроса, которым задается любой предприниматель на этапе открытия собственного дела: «Чем заниматься?»
Секрет прибыльного бизнеса Железняков раскрыл, отвечая на вопрос из зала:
«Придумайте то, что не делали другие. Если вы предлагаете уникальную продукцию, это уже верное начало пути к успешному бизнесу».
Однако от оригинальной идеи до многомиллионной выручки — совсем не как от любви до ненависти. Сориентировать молодого предпринимателя может помочь государство. Больше всего, как показала беседа с гостями форума, малый бизнес рассчитывает на релевантную помощь со стороны властей. Мы узнали у Андрея Железнякова, как госорганы отслеживают интересы предпринимателей и выстраивают с ними обратную связь:
«Действительно, обратная связь с предпринимателями — это самое главное, и мы регулярно общаемся и делаем это разными способами. Во-первых, у нас огромная база подписчиков. Это те предприниматели, которые получали поддержку от города: например, финансовую, консультационную, образовательную».
Образовательная поддержка — одно из главных направлений деятельности ГБУ «Малый бизнес Москвы». MBM.RU еженедельно проводит десятки бесплатных обучающих мероприятий в разных форматах для предпринимателей.
Андрей Железняков рассказал, что выбрать подходящее мероприятие можно на сайте MBM.RU. Также здесь можно подать заявку на участие в спецпроекте для начинающих предпринимателей «Стартап-школа МБМ».
«Бизнес в условиях цифровой экономики требует мгновенного получения и использования информации. MBM.RU подстраивается под эти требования: так, мы разрабатываем необходимые для предпринимателей онлайн-сервисы. Сейчас их 11, они все бесплатны и доступны на нашем сайте. Они помогут получить нужную услугу или информацию онлайн и в краткие сроки. Мы изучаем потребности предпринимателей и работаем над внедрением новых онлайн-сервисов», — сказал Железняков.
С переходом на цифровую экономику помощь предпринимателям, видимо, тоже становится цифровой. Мы поинтересовались у Андрея Железнякова, какими своими инициативами в ГБУ «Малый бизнес Москвы» он гордится больше всего.
«Наверное, Онлайн-академией МБМ. Это бесплатный образовательный спецпроект, который поможет освоить и закрепить навыки в предпринимательском деле, находясь в любой точке мира. Он интересен как начинающим, так и опытным предпринимателям. Почему я особенно выделяю этот проект? Знаете, буквально через несколько дней после запуска академии в июне 2018-го я получил письмо, где предпринимательница благодарила за возможность смотреть ролики. Она писала, что раньше из-за проблем со здоровьем не могла ходить на мероприятия. Конечно, такие отзывы заставляют двигаться дальше», — рассказал Андрей Железняков.
Сразу после выступления Железнякова на противоположной стороне арены стадиона «Динамо» начинался паблик-ток с победителями конкурса «Прорыв года». Мы решили проверить, насколько совпадают представления властей о полезной помощи с запросами самих предпринимателей.
Daily Storm попросил рассказать спикеров, лауреатов конкурса, какой поддержки им прежде всего не хватает от государства.
Было заметно, что вопрос задел за живое. Алла Цытович, основатель сети хостелов-коливингов, победитель в номинации «Почетный прорыв года», тут же включила микрофон. Так же смело, как Алла открыла свой первый бизнес после 55 лет, она отвечала на вопросы:
«Я давно ищу поддержки государства. У меня одна из компаний оформлена на дочь. Дочь — многодетная мама. Оформляли мы так специально, чтобы попробовать найти государственную поддержку в Москве. Через портал малого и среднего бизнеса я пробовала найти бюджетное помещение для бизнеса. Искала гранты, кредиты… И я могу сказать, что в Москве нет ничего!»
Как оказалось, попытки помощи все же есть. Но эффекта от них немного. Предприниматели то и дело жаловались на бесполезные и волокитные процедуры, которые в идеале должны были облегчить их работу. Оказывается, даже обычный ввод ИНН для получения информации о мерах поддержки на портале малого и среднего предпринимательства может поставить в тупик.
«Знаете что происходит? Вводите ИНН — и проваливаетесь в страницу господдержки, где вы должны ручками из восьми выпадающих списков что-то там найти. Поэтому пока серьезной, реально действенной помощи я не увидела. Кроме, наверное, акселератора Фонда поддержки социальных инициатив, куда я попала и где мне было интересно», — добавила Цытович.
Слега осадить коллегу поспешил Василий Рыжонков, директор парка виртуальных развлечений «Арена Спейс», победитель конкурса «Франшиза года»:
«Добавлю позитива. Мне кажется, очень важно, чтобы государство просто не мешало предпринимателям работать. Это тезис «номер раз» с моей стороны. Второе — давать по-настоящему действенные меры поддержки».
В момент, когда модератор встречи была готова завершить обсуждение, слово попросила Наталья Иванюк, руководитель компании «Бионик Натали», выпускающей бионические протезы рук. Наталья — победитель в номинации «Мама — успешный предприниматель года». Ее бизнес, как выяснилось, и вовсе не предусматривает государственной помощи:
«Поддержки не только на уровне Москвы нет. Субсидий для медицинской высокотехнологичной продукции — их вообще нет для стартапов. А все что есть, оно не работает, это правда. Мы уже писали обращение. Но нас просят, чтобы была выручка в 50 миллионов рублей. И только тогда можно будет что-то обсуждать. Но таких стартапов нет в России. В этом основная проблема, что для молодого предприятия денежную поддержку со стороны государства очень трудно найти».
Как оказалось, проблемы не всех предпринимателей можно решить при помощи семинаров и консультаций. Многие требуют более адресной поддержки, которую способны обеспечить те службы, что не понаслышке знают о сложностях и бедах бизнеса в стране.