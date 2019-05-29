«Нас просят, чтобы была выручка в 50 миллионов. И только тогда можно будет что-то обсуждать»

Взаимоотношения бизнеса и власти в минувший понедельник обсуждали на Московской неделе предпринимательства, которая проходит в столице с 27 по 31 мая. Задача форума — запустить диалог между начинающими и состоявшимися предпринимателями. Однако от слов бизнес пожелал поскорее перейти к делу.









Одним из центральных событий форума стала дискуссионная секция, которой руководил генеральный директор ГБУ «Малый бизнес Москвы» Андрей Железняков. Обсуждение началось с главного вопроса, которым задается любой предприниматель на этапе открытия собственного дела: «Чем заниматься?»





Секрет прибыльного бизнеса Железняков раскрыл, отвечая на вопрос из зала:





«Придумайте то, что не делали другие. Если вы предлагаете уникальную продукцию, это уже верное начало пути к успешному бизнесу».





Однако от оригинальной идеи до многомиллионной выручки — совсем не как от любви до ненависти. Сориентировать молодого предпринимателя может помочь государство. Больше всего, как показала беседа с гостями форума, малый бизнес рассчитывает на релевантную помощь со стороны властей. Мы узнали у Андрея Железнякова, как госорганы отслеживают интересы предпринимателей и выстраивают с ними обратную связь:





«Действительно, обратная связь с предпринимателями — это самое главное, и мы регулярно общаемся и делаем это разными способами. Во-первых, у нас огромная база подписчиков. Это те предприниматели, которые получали поддержку от города: например, финансовую, консультационную, образовательную».





Образовательная поддержка — одно из главных направлений деятельности ГБУ «Малый бизнес Москвы». MBM.RU еженедельно проводит десятки бесплатных обучающих мероприятий в разных форматах для предпринимателей.





Андрей Железняков рассказал, что выбрать подходящее мероприятие можно на сайте MBM.RU. Также здесь можно подать заявку на участие в спецпроекте для начинающих предпринимателей «Стартап-школа МБМ».





«Бизнес в условиях цифровой экономики требует мгновенного получения и использования информации. MBM.RU подстраивается под эти требования: так, мы разрабатываем необходимые для предпринимателей онлайн-сервисы. Сейчас их 11, они все бесплатны и доступны на нашем сайте. Они помогут получить нужную услугу или информацию онлайн и в краткие сроки. Мы изучаем потребности предпринимателей и работаем над внедрением новых онлайн-сервисов», — сказал Железняков.