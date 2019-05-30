Допинг в тяжелой атлетике ставит под угрозу присутствие этого вида спорта в программе Олимпийских игр

Тяжелой атлетике в последнее время приходится нелегко: неприлично большое количество допинговых скандалов чуть было не привело этот вид спорта к исключению из олимпийской программы. Тем не менее МОК дал тяжелоатлетам последний шанс доказать, что они могут соревноваться честно. Предупреждение, однако, работает слабо: спортсмены продолжают бегать от допинг-офицеров и попадаться на одних и тех же запрещенных субстанциях.
Тяжелая атлетика — один из старейших видов спорта, который присутствует в программе Олимпийских игр аж с 1896 года. Однако ни долгая история, ни традиции не смогли уберечь ее от угрозы исключения из программы главного спортивного события. Причина вполне банальна — допинг. В настоящее время тяжелая атлетика никак не может выбраться из пучины скандалов и бесконечных тестирований.
Этот вид спорта был фактически в шаге от краха: в марте 2019 года решался вопрос о присутствии тяжелой атлетики на Играх-2024, но все закончилось благополучно. До весны 2019-го тяжелая атлетика присутствовала в программе летних Олимпийских игр в Париже лишь условно.
Я иду тебя искать
Не успели тяжелоатлеты порадоваться реабилитации их вида спорта на Играх-2024, как на чемпионате Европы в Батуми в апреле текущего года разразился новый скандал.
41 атлет из 18 стран не был допущен до чемпионата Европы — они неправильно заполнили антидопинговую систему ADAMS (из нее допинг-офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) узнают, где находятся спортсмены, — без этого внезапные проверки на чистоту провести невозможно), где информация об их местонахождении не соответствовала действительности.
Тогда спортсмены массово накинулись на систему: мол, с момента ее внедрения в 2005 году она не претерпела никаких изменений, пользоваться ею крайне неудобно, и вообще — она застряла где-то в 90-х. В Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) такое объяснение не приняли, а в WADA заявили, что официальных жалоб на ADAMS не поступало, хотя они осознают то, что система неидеальна.
ADAMS, в общем-то, является единственной и безальтернативной платформой, где содержится информация о местонахождении атлета, пройденных допинг-тестах и их результатах. Раз в три месяца необходимо предоставлять данные о том, где атлет будет находиться каждый день в течение триместра. Также спортсмен должен указать час, когда его можно застать. Эта информация нужна допинг-офицерам, чтобы в любой момент приехать для забора проб.
Если опустить периодические технические сбои и зависания, в заполнении информации в ADAMS нет ничего сложного. Потому такое массовое предоставление неправильных данных тяжелоатлетами вызывает у IWF вопросы.
Кроме того, случай на чемпионате Европы — уже не первый: его отличает лишь массовость. Буквально через неделю аналогичное недоразумение произошло на Панамериканском чемпионате по тяжелой атлетике, где был дисквалифицирован олимпийский чемпион колумбиец Оскар Фигероа вместе с товарищем по команде Джоном Серна.
IWF и в этом случае не стал принимать отговорки насчет технических трудностей: мол, знаем, что система не самая лучшая, но такое объяснение «не работает». Также, по данным тяжелоатлетической федерации, за первую шестимесячную фазу квалификационных турниров перед Играми в Токио неверные данные в ADAMS предоставили порядка 150 атлетов.
Если учесть общее «антидопинговое настроение» в IWF и МОК и то, что атлеты систематически не справляются с задачей заполнения системы, они могут и пропустить следующие летние Олимпийские игры. По крайней мере, эту мысль уже высказывал генеральный директор Международной федерации тяжелой атлетики Аттила Адамфи.
Daily Storm связался с WADA, и там пояснили, что ответственность за обучение атлетов корректному использованию системы ADAMS лежит исключительно на IWF и национальных антидопинговых организациях (NADO). Если спортсмены не умеют правильно вводить данные в систему, то это уже не проблемы WADA и платформы ADAMS в частности.
Более того, есть альтернативные способы сообщить о своем местонахождении — надо всего лишь проинформировать свою NADO или федерацию, которые в свою очередь передадут данные в WADA. В ситуации на чемпионате Европы ни один из отстраненных спортсменов этого не сделал, и технические сложности тут ни при чем.
WADA также подтвердило, что идет разработка новой платформы ADAMS — Next Gen, в которой будут исключены указанные проблемы. Проект уже на стадии тестирования, обновленная система будет «выдаваться» блоками, первый блок — отдельное приложение для внесения данных о местонахождении. Программа появится уже в ближайшее время, и, возможно, атлеты после работы с ней перестанут винить несовершенство технологий.
Препараты
Тяжелоатлетов в основном ловят на употреблении анаболических стероидов, что характерно для этого вида спорта: препараты помогают быстро наращивать мышечную массу.
Анаболики в списке запрещенных субстанций и методов WADA относятся к субстанциям, «запрещенным постоянно», как в соревновательный период, так и вне его.
Самыми «популярными» у тяжелоатлетов анаболическими агентами являются тестостерон, станозолол, туринабол, андростан.
Последний год за употребление стероидов атлетов наказывали часто и много.
Не так давно у сборных девяти стран закончилась годовая дисквалификация за три или более нарушения, которые обнаружились в момент повторной проверки проб из Пекина-2008 и Лондона-2012. Под санкции попали Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Казахстан, Молдова, Турция и Украина.
Россия вообще попала в череду дисквалификаций: Игры-2016 в Рио состоялись без наших тяжелоатлетов, так же как и чемпионат мира 2017 года в США, а потом был еще и годовой бан.
Не успели россияне вернуться на международные турниры, как перед чемпионатом мира — 2018 в Туркменистане сразу семь российских атлетов были дисквалифицированы: двое за уклонение от тестирования, остальные — за применение запрещенных субстанций.
Ситуация осложнялась еще другим фактором: чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2020 года, который является квалификационным турниром на Игры в Токио, должен пройти в Москве — соответственно, сразу возник вопрос о том, может ли Россия принимать соревнования как снова провинившаяся.
В итоге чемпионат Европы отнимать у РФ не стали. Напротив, президент Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Урсо встал на защиту России, заявив, что она заслуживает шанса продемонстрировать, что ситуация меняется в лучшую сторону.
Не отобрали чемпионат мира и у Таиланда, который пройдет в сентябре 2019 года, хотя атлеты тайской сборной попались на допинге аж 13 раз. Соревнование в теории хотели перенести в другую страну, как это произошло в 2017 году с некоторыми международными турнирами, которые должны были пройти в России. Тем не менее этого не случилось, и Таиланд сохранил право проводить чемпионат мира, но уже без своего участия.
В марте текущего года Ассоциация тяжелой атлетики Таиланда взяла на себя письменные односторонние обязательства об отказе от участия своих спортсменов в международных стартах. Соответственно, ни в домашнем ЧМ, ни в Олимпийских играх в Токио тайская сборная по тяжелой атлетике соревноваться не будет.
Чтобы лучше понять масштабы допингового бедствия, достаточно взглянуть на юниорский чемпионат Индии — там каждая третья проба дала положительный результат.
Глава Индийской национальной антидопинговой организации заявил, что это не допинга в спорте стало больше, а проверять стали чаще, особенно на «нижних» уровнях.
А последней громкой новостью стала дисквалификация олимпийского чемпиона Рио-2016 Руслана Нурудинова из Узбекистана и чемпиона Лондона-2012 белоруса Николая Новикова, о чем было объявлено 27 мая 2019 года. При повторном анализе «олимпийских» проб у обоих атлетов нашли туринабол, а у Новикова еще и станозолол. Чуть позже компанию им составил титулованный румынский атлет Флорин Кроитору с точно таким же набором запрещенки.
Daily Storm также обратился к WADA с вопросом, почему атлеты, попадаясь на одних и тех же запрещенных субстанциях, продолжают их употреблять, но организация оказалась не готова давать комментарии на этот счет.
Генеральный директор IWF Адамфи отметил, что большое количество выявленных случаев нарушения — это, безусловно, плохо, но хорошая новость в том, что допинг-тестов стало гораздо больше, а значит, борьба с запрещенными субстанциями еще не окончена.
Призыв к ответственности
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 26 мая разослала циркуляр всем своим 193 национальным федерациям с предупреждением о том, что повторение тех допинговых скандалов, которые захлестнули вид спорта в последнее время, чревато необратимыми последствиями.
Многое будет зависеть от того, как поведут себя сборные на соревнованиях в Токио-2020. МОК отправил их на испытательный срок и будет очень пристально следить за результатами допинг-тестирования. В Японию и так целый ряд команд поедут в сильно усеченных составах.
За систематическое нарушение антидопинговых правил (более 20 выявленных случаев, начиная с Пекина-2008) от России, Казахстана, Азербайджана, Армении и Белоруссии от каждой стороны к соревнованиям будут допущены только один мужчина и одна женщина.
Страны, попавшиеся на допинге более десяти раз, но не более 20, например Индия, отправят на Игры в Японию двух мужчин и двух женщин. А «чистые» нации достойны представлять целых восемь атлетов: четыре мужчины и четыре женщины.
Именно поэтому IWF еще раз обратилась к своим федерациям с напоминанием о том, что каждый допинговый проступок может стать точкой невозврата. МОК очень четко дал понять, что это последний шанс для тяжелой атлетики.