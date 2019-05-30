Допинг в тяжелой атлетике ставит под угрозу присутствие этого вида спорта в программе Олимпийских игр

Тяжелой атлетике в последнее время приходится нелегко: неприлично большое количество допинговых скандалов чуть было не привело этот вид спорта к исключению из олимпийской программы. Тем не менее МОК дал тяжелоатлетам последний шанс доказать, что они могут соревноваться честно. Предупреждение, однако, работает слабо: спортсмены продолжают бегать от допинг-офицеров и попадаться на одних и тех же запрещенных субстанциях.





Тяжелая атлетика — один из старейших видов спорта, который присутствует в программе Олимпийских игр аж с 1896 года. Однако ни долгая история, ни традиции не смогли уберечь ее от угрозы исключения из программы главного спортивного события. Причина вполне банальна — допинг. В настоящее время тяжелая атлетика никак не может выбраться из пучины скандалов и бесконечных тестирований.





Этот вид спорта был фактически в шаге от краха: в марте 2019 года решался вопрос о присутствии тяжелой атлетики на Играх-2024, но все закончилось благополучно. До весны 2019-го тяжелая атлетика присутствовала в программе летних Олимпийских игр в Париже лишь условно.









Я иду тебя искать





Не успели тяжелоатлеты порадоваться реабилитации их вида спорта на Играх-2024, как на чемпионате Европы в Батуми в апреле текущего года разразился новый скандал.





41 атлет из 18 стран не был допущен до чемпионата Европы — они неправильно заполнили антидопинговую систему ADAMS (из нее допинг-офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) узнают, где находятся спортсмены, — без этого внезапные проверки на чистоту провести невозможно), где информация об их местонахождении не соответствовала действительности.





Тогда спортсмены массово накинулись на систему: мол, с момента ее внедрения в 2005 году она не претерпела никаких изменений, пользоваться ею крайне неудобно, и вообще — она застряла где-то в 90-х. В Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) такое объяснение не приняли, а в WADA заявили, что официальных жалоб на ADAMS не поступало, хотя они осознают то, что система неидеальна.





ADAMS, в общем-то, является единственной и безальтернативной платформой, где содержится информация о местонахождении атлета, пройденных допинг-тестах и их результатах. Раз в три месяца необходимо предоставлять данные о том, где атлет будет находиться каждый день в течение триместра. Также спортсмен должен указать час, когда его можно застать. Эта информация нужна допинг-офицерам, чтобы в любой момент приехать для забора проб.





Если опустить периодические технические сбои и зависания, в заполнении информации в ADAMS нет ничего сложного. Потому такое массовое предоставление неправильных данных тяжелоатлетами вызывает у IWF вопросы.