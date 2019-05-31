Зачем отменяют роуминг? Отразится ли это решение на тарифах? Daily Storm и операторы отвечают на главные вопросы про связь

В субботу, 1 июня, в России перестанет действовать роуминг. Абоненты больше не будут переплачивать за связь во время поездок по стране. Соответствующий указ подписал Дмитрий Медведев еще 27 мая 2019 года. Зачем отменяют роуминг? Отразится ли это на стоимости тарифов у операторов связи? Будут ли компании работать в минус? Daily Storm, операторы и эксперты отвечают на главные вопросы про связь.





— Роуминг уже отменяли, что происходит сейчас?





Действительно, роуминг начали отменять еще летом прошлого года. Первыми это сделали операторы большой четверки. Сначала сотовые компании отменили внутрисетевой роуминг, сейчас — национальный.





«Разница в том, что внутрисетевой роуминг — это когда абонент из одного региона просто звонит в другой регион (где есть сеть этого оператора. — Примеч. Daily Storm), а когда абонент едет в другой регион, где у оператора нет собственной сети и оператор арендует ее у другой компании — это национальный роуминг», — объясняет пресс-секретарь МТС Алексей Меркулов.





— В каких регионах его отменят, на Крым это тоже распространяется? В этом есть выгода для государства?





Роуминг отменят по всей России, в том числе в Республике Крым. Что касается национального роуминга, то в основном он затрагивает небольших региональных операторов, так как сети крупных компаний есть практически в каждом регионе.





Единственным исключением стал Крым, где операторы работают при помощи компаний-партнеров. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севмобайл».





Вице-премьер Максим Акимов считает, что после отмены роуминга повысится туристическая привлекательность полуострова. «Важным является то, что у нас на территориях, где не работают операторы общероссийского масштаба, работают местные операторы. <...> В частности, в Республике Крым и Севастополе плата за входящие звонки также обнуляется. Это существенно повысит привлекательность и будет способствовать росту [туристического] потока», — приводятся слова политика на сайте правительства .





— Какие операторы отменяют роуминг?