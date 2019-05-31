Зачем отменяют роуминг? Отразится ли это решение на тарифах? Daily Storm и операторы отвечают на главные вопросы про связь

В субботу, 1 июня, в России перестанет действовать роуминг. Абоненты больше не будут переплачивать за связь во время поездок по стране. Соответствующий указ подписал Дмитрий Медведев еще 27 мая 2019 года. Зачем отменяют роуминг? Отразится ли это на стоимости тарифов у операторов связи? Будут ли компании работать в минус? Daily Storm, операторы и эксперты отвечают на главные вопросы про связь.
— Роуминг уже отменяли, что происходит сейчас?
Действительно, роуминг начали отменять еще летом прошлого года. Первыми это сделали операторы большой четверки. Сначала сотовые компании отменили внутрисетевой роуминг, сейчас — национальный.
«Разница в том, что внутрисетевой роуминг — это когда абонент из одного региона просто звонит в другой регион (где есть сеть этого оператора. — Примеч. Daily Storm), а когда абонент едет в другой регион, где у оператора нет собственной сети и оператор арендует ее у другой компании — это национальный роуминг», — объясняет пресс-секретарь МТС Алексей Меркулов.
— В каких регионах его отменят, на Крым это тоже распространяется? В этом есть выгода для государства?
Роуминг отменят по всей России, в том числе в Республике Крым. Что касается национального роуминга, то в основном он затрагивает небольших региональных операторов, так как сети крупных компаний есть практически в каждом регионе.
Единственным исключением стал Крым, где операторы работают при помощи компаний-партнеров. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севмобайл».
Вице-премьер Максим Акимов считает, что после отмены роуминга повысится туристическая привлекательность полуострова. «Важным является то, что у нас на территориях, где не работают операторы общероссийского масштаба, работают местные операторы. <...> В частности, в Республике Крым и Севастополе плата за входящие звонки также обнуляется. Это существенно повысит привлекательность и будет способствовать росту [туристического] потока», — приводятся слова политика на сайте правительства .
— Какие операторы отменяют роуминг?
В первый день лета роуминг отменят все компании, предоставляющие услуги связи, возможно, за исключением трех региональных операторов — чеченского «Вайнах Телеком», татарского «Твои мобильные технологии» (ТМТ, «дочка» «Таттелекома») и крымского «Севмобайл», об этом сообщает РБК.
По данным агентства, эти сотовые операторы не уведомили своих абонентов об отмене платы за входящие звонки за десять дней до введения изменений. Хотя по закону компании, предоставляющие услуги связи, должны были сделать это до 21 мая.
— Отразится ли отмена национального роуминга на стоимости тарифов у операторов связи? А на качестве вызова? Входящие — бесплатно, а исходящие?
«Исходящие сколько стоили, столько и стоят. Более того, входящие звонки во внутрисетевом роуминге на многих тарифах и были бесплатными», — говорит пресс-секретарь МТС Алексей Меркулов.
В Tele2 говорят, что отменили внутрисетевой и национальный роуминг еще летом 2018 года. «Tele2 завершила работу по отмене внутрисетевого и национального роуминга еще в августе прошлого года. С этого времени ко всем тарифам Tele2, включая архивные, в путешествиях по России применяются условия домашнего региона», — говорит руководитель департамента стратегических коммуникаций Ольга Галушкина.
В компании также добавили, что отдельно проработан вопрос снижения цен на услуги связи при поездках в Крым и Севастополь. С 31 мая для абонентов Tele2, путешествующих в Севастополь и Крым, входящие звонки станут бесплатными
«С 29 мая все входящие вызовы на номера клиентов «Билайн» (юридических и физических лиц) в поездках по России в сетях любых операторов стали бесплатными независимо от тарифного плана,— рассказывает Татьяна Донская, старший менеджер внешним коммуникациям ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). — Стоимость исходящих вызовов, мобильного интернета и SMS в поездках по России в сетях других операторов сохраняется на прежнем уровне», — отмечает специалист.
В пресс-службе «МегаФона» Daily Storm рассказали, что отмена роуминга никак не скажется на абонентской плате. «Мы готовы к вступлению в силу закона, и уже сейчас наши абоненты могут путешествовать по нашей сети без изменения ценовых параметров»,— говорит Дмитрий Лукьянчиков.
Аналогичного мнения придерживается управляющий партнер ТМТ «Консалтинг» Константин Анкилов: «В течение последних двух лет операторы готовились к отмене роуминга, поэтому на тарифах это никак не скажется, раньше цены на связь уже поднимались. На качестве звонков это также никак не отразится».
— Возможно, компании будут работать в минус?
Один из авторов законопроекта об отмене внутрисетевого роуминга (в том числе национального), лидер «Справедливой России» Сергей Миронов говорил, что абоненты «только за 2019 год сэкономят 36 миллиардов рублей».
Ведомости со ссылкой на аналитика iKS-Consulting Максима Савватина писали, что в 2018 году сотовые компании заработали на роуминге около 1% от общей выручки, что приблизительно равно 10 миллиардам рублей.
Константин Анкилов считает, что компании, предоставляющие услуги связи, не делают ставок на роуминг. «Это уже небольшой рынок, потому что операторы переходят активно на пакетные тарифы и за счет этого негативный эффект будет очень небольшим. Операторы к этому готовились, они этим занимались», — отмечает эксперт.
— Как к этому пришли, что послужило поводом для отмены роуминга?
Против роуминга активно выступала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Надзорный орган на протяжении последних четырех лет штрафовал операторов связи за различные нарушения.
В 2015 году МТС запустила рекламную кампанию, в которой рассказала об отмене роуминга, но в ФАС сочли рекламу недостоверной. В результате оператора оштрафовали на 100 тысяч рублей. Спустя полгода штраф в 300 тысяч рублей получил «Вымпелком» («Билайн») за аналогичное нарушение.
Летом 2017 года ФАС потребовала от МТС, «Вымпелкома», «МегаФона» и Tele2 за 14 дней упразднить внутрисетевой роуминг. Через суды срок продлевался.
В следующем году ФАС возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех операторов — «Вымпелкома», МТС и «МегаФона». По мнению службы, операторы, несмотря на ее предписания, завышали стоимость звонков в роуминге.
Параллельно с этим в Госдуме прорабатывался законопроект об отмене роуминга в России. Его приняли в окончательном, третьем чтении в декабре 2018 года.