В погоне за показателями правительство Севастополя массово раздавало авансы подрядчикам. Так было «потеряно» более двух млрд

Реализация проектов в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) — одна из самых значимых проблем в Севастополе. В рамках этой программы региональное правительство строит больницы, школы, парки и другие значимые объекты. Сейчас освоение бюджетных средств идет с серьезным отставанием. Более того, как выяснил Daily Storm, в результате погони за показателями в 2017 году власти Севастополя начали выдавать крупные авансы подрядчикам, реализующим проекты, которые впоследствии стали проблемными. За недостижение показателей в 2018-м город, по данным издания «Примечания», оштрафовали на 161 млн рублей. Годом ранее Севастополь «потерял» в лопнувшем банке два млрд, пытаясь получить красивые цифры по ФЦП.





В октябре 2017 года главный финансист правительства Севастополя Владимир Штоп сообщил о риске неисполнения годового плана ФЦП. «На 1 октября освоение по ФЦП составляет 463 млн рублей — это чуть больше 5% от годового плана», — говорил тогда Штоп.





Однако к отчетному периоду ситуация кардинально поменялась. Как следует из отчета правительства Севастополя за 2017-й, на конец года эффективность использования субсидий выросла да 87,5%.





За счет средств федерального бюджета реализовывалось 46 проектов на общую сумму 8,7 млрд рублей. Из средств федерального бюджета было освоено 7,6 млрд рублей.





Улучшить показатели (а сделать это было необходимо, иначе — крупный штраф) удалось за счет выплат авансов подрядчикам, которые получили контракты по ФЦП.





«В конце 2017 года было выплачено авансов в районе шести млрд. Из них было выплачено два млрд рублей в рамках проекта по строительству очистных сооружений «Южные». Политика выбора подрядчика подвергается очень серьезной критике. Выбирают самые несерьезные компании», — рассказал Daily Storm председатель постоянной комиссии Законодательного собрания города Севастополя по бюджету Вячеслав Аксенов.





Запачканная репутация





Действительно, строительство очистных сооружений «Южные» стало одним из самых высокобюджетных, одновременно и провальных проектов в регионе.





На него в 2017 году было выделено более шести млрд рублей. В качестве исполнителя контракта была выбрана компания «Биотехпрогресс». Заказчиком в свою очередь выступило ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».