В погоне за показателями правительство Севастополя массово раздавало авансы подрядчикам. Так было «потеряно» более двух млрд

Реализация проектов в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) — одна из самых значимых проблем в Севастополе. В рамках этой программы региональное правительство строит больницы, школы, парки и другие значимые объекты. Сейчас освоение бюджетных средств идет с серьезным отставанием. Более того, как выяснил Daily Storm, в результате погони за показателями в 2017 году власти Севастополя начали выдавать крупные авансы подрядчикам, реализующим проекты, которые впоследствии стали проблемными. За недостижение показателей в 2018-м город, по данным издания «Примечания», оштрафовали на 161 млн рублей. Годом ранее Севастополь «потерял» в лопнувшем банке два млрд, пытаясь получить красивые цифры по ФЦП.
В октябре 2017 года главный финансист правительства Севастополя Владимир Штоп сообщил о риске неисполнения годового плана ФЦП. «На 1 октября освоение по ФЦП составляет 463 млн рублей — это чуть больше 5% от годового плана», — говорил тогда Штоп.
Однако к отчетному периоду ситуация кардинально поменялась. Как следует из отчета правительства Севастополя за 2017-й, на конец года эффективность использования субсидий выросла да 87,5%.
За счет средств федерального бюджета реализовывалось 46 проектов на общую сумму 8,7 млрд рублей. Из средств федерального бюджета было освоено 7,6 млрд рублей.
Улучшить показатели (а сделать это было необходимо, иначе — крупный штраф) удалось за счет выплат авансов подрядчикам, которые получили контракты по ФЦП.
«В конце 2017 года было выплачено авансов в районе шести млрд. Из них было выплачено два млрд рублей в рамках проекта по строительству очистных сооружений «Южные». Политика выбора подрядчика подвергается очень серьезной критике. Выбирают самые несерьезные компании», — рассказал Daily Storm председатель постоянной комиссии Законодательного собрания города Севастополя по бюджету Вячеслав Аксенов.
Запачканная репутация
Действительно, строительство очистных сооружений «Южные» стало одним из самых высокобюджетных, одновременно и провальных проектов в регионе.
На него в 2017 году было выделено более шести млрд рублей. В качестве исполнителя контракта была выбрана компания «Биотехпрогресс». Заказчиком в свою очередь выступило ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».
Руководство государственного предприятия допустило целый ряд ошибок, в результате которых проект оказался под угрозой срыва. Согласно отчету контрольно-счетной палаты по городу Севастополю, работы по строительству очистных сооружений планировалось провести не на свободной земле, а на уже арендованной крупной винодельческой компанией «Золотая Балка». Кроме этого, во время проведения торгов не были «обеспечены принципы открытости, прозрачности, обеспечения конкуренции».
Однако основная проблема была связана с финансированием. Проект реализовывался в рамках федеральной целевой программы — более двух млрд рублей на него было выделено из федерального бюджета. Но эти деньги так и не получилось освоить из-за краха банка (ОФК Банк Николая Егорова), с которым сотрудничал подрядчик.
Победившая на конкурсе компания «Биотехпрогресс» взяла банковскую гарантию у ОФК Банка на два млрд рублей. Согласно заключению контрольно-счетной палаты, выдать такую крупную гарантию банк не мог из-за того, что он в это время испытывал проблемы с размером капитала. Финансовая организация превысила размер допустимой гарантии в 280 раз.
«Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», получив подтверждение от банка, 27 декабря 2017 года перевело на расчетный счет «Биотехпрогресс» в ОФК Банке два млрд рублей. Но уже в марте 2018 года ЦБ назначил в банк временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований его кредиторов.
Властям Севастополя добавило проблем и то, что ГКУ, как оказалось, незаконно вывело деньги на строительство канализации из-под контроля казначейства. Там на это обратили внимание и обязали региональное правительство вернуть деньги, выделенные из федерального бюджета. Сделать это было уже практически невозможно.
Вместе с отзывом лицензии у ОФК Банка 16 апреля ЦБ заморозил федеральные миллиарды. В 2018 году стало известно, что бывший и.о. ГКУ Александр Антюфеев был взят под стражу в рамках расследования уголовного дела об очистных сооружениях «Южные».
В том же году следователи СКР возбудили дело и в отношении президента ОФК Банка Николая Гордеева за то, что тот выдал ничем не обеспеченные кредиты почти на 14,2 миллиарда рублей. Правда, речь шла о вложениях в водочные схемы, которые формально к Севастополю не имели отношения, но именно из-за этих трат банк и прогорел, а деньги на канализацию оказались «заморожены».
Парк Победы
Еще один объект в Севастополе, который стал проблемным по тем же причинам, — Парк Победы. Работы над проектом велись в рамках ФЦП: всего на строительство парка было выделено около миллиарда рублей. Подрядчики по этому объекту меняются практически каждый год.
В середине августа 2017 года тендер «Благоустройство и реконструкция Парка Победы» выиграла сахалинская компания — ООО «Рабочий-1». Однако через месяц, 9 октября 2017 года, заказчик — ГКУ «Капитальное строительство» — якобы по причине срыва подрядчиком графика выполнения работ расторг контракт с «Рабочим-1».
Следующим претендентом на строительство стала фирма ООО «Глассок Крым». Эта компания также участвовала в конкурсе, но проиграла «Рабочему-1». Но и на этот раз заказчики не были удовлетворены работой — компания также сорвала сроки по контракту, в связи с чем с ней расторгли контракт. Однако основная проблема заключалась в том, что в декабре 2017 года фирма получила аванс — 317,8 млн рублей.
9 января ГБУ «Дирекция капитального строительства» (с ноября 2017 года так называется ГКУ «Капитальное строительство») подало иск к ООО «Банк корпоративного финансирования» и ООО «Глассок Крым» о взыскании денежных средств.
По заявлению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, на конец января 2019 года удалось вернуть 205 млн, которые были выделены на реконструкцию Парка Победы по федеральной целевой программе.
Председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева считает, что ошибки связаны с организационными процессами.
«С нашей, депутатской точки зрения, отставание связано с недостатками организации процесса, начиная от проектной части работы до его начала, но мы знаем, что средства выделяются в очень большом количестве. Президентом было сформулировано жесткое поручение губернатору Севастополя, поэтому ждем реализации», — говорит Алтабаева.
По ее мнению, особенно болезненным вопросом является недостаток учреждений здравоохранений.
«Инфекционная больница, больница скорой медицинской скорой помощи и онкодиспансер. Эти объекты в программе ФЦП с 2015 года, на дворе 2019 год, но они не только не строятся, а некоторые даже этап согласования не прошли», — утверждает депутат.
Старт строительства онкологического центра запланирован на 2019 год — об этом в марте заявил губернатор Дмитрий Овсянников. По словам губернатора, с проектированием онкодиспансера были определенные сложности, связанные с ограничением по использованию земельного участка.
Сроки начала строительства неоднократно переносили, притом что изыскательные работы провели еще два года назад. Согласно сайту госзакупок, контракт стоимостью 35 млн рублей заключен в сентябре 2017 года.
Что говорят в правительстве Севастополя?
В пресс-службе правительства Севастополя отказались связывать рекордное авансирование в 2017 году с необходимостью отчитаться по показателям ФЦП. Там заявили Daily Storm, что все финансирование было плановым.
Вопрос о том, повлияли ли проблемы с авансами, выданными на проблемные объекты — КОП «Южные» и Парк Победы, на то, что в 2018 году средства ФЦП город стал осваивать не столь активно, в правительстве оставили без ответа.
«Парк Победы можно уверенно назвать успешно реализованным проектом», — уточнили в пресс-службе.
Также в правительстве отказались предоставить информацию о том, какая часть средств, выделенных по ФЦП в 2019 году, освоена к настоящему моменту.