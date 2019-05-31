Минздрав поддержал запрет курения кальянов в общественных местах

Минздрав поддержал инициативу о запрете курения кальяна в местах общественного питания. В ведомстве считают, что опасность представляют и бестабачные аналоги. Как борются с кальянной индустрией в правительстве? Подпадут ли под запрет специализированные кальянные заведения? Отразится ли запрет на предпринимателях? На эти и другие вопросы отвечает Daily Storm.





С кальянами пытаются бороться? Эффективно?





В начале мая 2019 появилась информация о том, что парламент может выступить с инициативой приравнять кальян и вейп к обычным сигаретам, то есть запретить их курение в общественных местах. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.





20 мая стало известно, что Мосгордума планирует внести поправки в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» на рассмотрение в Госдуму. Минздрав в свою очередь поддержал готовящиеся ограничения.





Спустя четыре дня Мосгордума приняла на рассмотрение законопроект «Об ограничении на территории города Москвы использования кальянов на табачных смесях». Законопроект не допускает курение кальяна в нежилых многоквартирных домах.





Меры по ограничению курения кальяна, по сути, являются продолжением антитабачного регулирования в стране. Авторы пояснительной записки к московскому законопроекту ссылаются на мировую озабоченность вредоносным действием кальяна и отсутствие четкой правовой регулировки в этом сегменте.





Некоторые регионы тоже занялись решением «кальянного» вопроса. Так, Новгородская область приняла закон об ограничении территории курения табака и нетабачных смесей. Подобный документ был одобрен в Заксобрании Санкт-Петербурга в первом чтении.





Хотят запретить курить в общественных местах. В кальянных барах тоже?





Возможно.





Согласно поправкам, которые готовит Мосгордума, курение кальянов будет запрещено в общественных местах. Это понятие в российском законодательстве описано очень расплывчато.