Минздрав поддержал запрет курения кальянов в общественных местах

Минздрав поддержал инициативу о запрете курения кальяна в местах общественного питания. В ведомстве считают, что опасность представляют и бестабачные аналоги. Как борются с кальянной индустрией в правительстве? Подпадут ли под запрет специализированные кальянные заведения? Отразится ли запрет на предпринимателях? На эти и другие вопросы отвечает Daily Storm.
С кальянами пытаются бороться? Эффективно?
В начале мая 2019 появилась информация о том, что парламент может выступить с инициативой приравнять кальян и вейп к обычным сигаретам, то есть запретить их курение в общественных местах. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
20 мая стало известно, что Мосгордума планирует внести поправки в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» на рассмотрение в Госдуму. Минздрав в свою очередь поддержал готовящиеся ограничения.
Спустя четыре дня Мосгордума приняла на рассмотрение законопроект «Об ограничении на территории города Москвы использования кальянов на табачных смесях». Законопроект не допускает курение кальяна в нежилых многоквартирных домах.
Меры по ограничению курения кальяна, по сути, являются продолжением антитабачного регулирования в стране. Авторы пояснительной записки к московскому законопроекту ссылаются на мировую озабоченность вредоносным действием кальяна и отсутствие четкой правовой регулировки в этом сегменте.
Некоторые регионы тоже занялись решением «кальянного» вопроса. Так, Новгородская область приняла закон об ограничении территории курения табака и нетабачных смесей. Подобный документ был одобрен в Заксобрании Санкт-Петербурга в первом чтении.
Хотят запретить курить в общественных местах. В кальянных барах тоже?
Возможно.
Согласно поправкам, которые готовит Мосгордума, курение кальянов будет запрещено в общественных местах. Это понятие в российском законодательстве описано очень расплывчато.
Однако председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова считает, что если законопроект вступит в силу, «подымить» не получится даже в специализированных кальянных заведениях.
«Кальяны в общественных местах будут запрещены. То, что не досмотрели в законе номер 15 [об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма], и то, что волнует абсолютно всех людей. Кальянная — это такое же общественное место»,— отметила в диалоге с Daily Storm Стебенкова.
А кальянные пользуется спросом? У бизнеса могут возникнуть проблемы?
В Москве кальянный рынок начал активно расти после вступления в силу антитабачного закона (тогда запретили курить в общественных местах). В конце 2014 года насчитывалось более 60 кальянных. В 2016 году их стало уже 450.
О действующих ограничениях в кальянном бизнесе Daily Storm рассказал Булат Абдуллаев, владелец одной из кальянной, входящей в сеть «Мята Lounge»:
«Кальян и сейчас, по идее, нельзя курить в кафе и ресторанах, в которых есть кухня. Эти ограничения начали действовать с 2013 года, когда был принят антитабачный закон. Даже если речь идет о специализированном заведении, кальянный табак все равно приравнивается к табаку».
Но если курить кальян все же запретят в общественных местах, придется ли кальянным уходить с рынка?
«Весь момент в том, что в крупных заведениях, где есть кухня, кальяны тоже есть. Просто они называются паровыми коктейлями. Там продается не сам табак, а чайный лист. Он курится так же, как табак, и тоже пропитан специальными вкусами. Но чайный лист — уже вне антитабачного закона», — объяснил Абдуллаев.
Курить кальяны вредно?
Безусловно, да. Но есть тонкости.
Очень часто вред от курения кальяна переводится в сигаретный эквивалент. Однако такое сравнение не совсем корректно. В отличие от сигарет, на дым, производимый из кальянной трубки, могут влиять многочисленные факторы, включая тип угля, качество табака, объем используемой воды, конструкцию самой водопроводной трубы, количество/продолжительность/объем затяжки, а также продолжительность сеансов курения. К тому же курильщики кальянов становятся жертвами «двойного удара»: они вдыхают как табачный дым, так и дым древесного угля.
Поэтому при оценке вреда кальянов мнения экспертов часто расходятся. Исследователи согласны в одном: риски для здоровья очевидны.
Курение кальяна пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему, увеличивает давление и пульс, снижает легочную функцию, может вызывать острые и хронические респираторные заболевания, токсикологические эффекты, сказывается на работе иммунной системы, способствует распространению туберкулеза и инфекционных заболеваний.
Курение кальяна может вызвать рак?
Связь между различными типами рака и курением кальяна пока не так хорошо изучена. Однако на сайте Национальной библиотеки медицины США мы нашли лабораторное исследование, в котором принимали участие специалисты из нескольких иорданских университетов. В ходе тестов ученые пришли к выводу, что дым приводит к задержке клеточного цикла и увеличению времени удвоения клетки, а также к большим хромосомным аномалиям, которые могут привести к более высокому риску развития рака.
А если я просто сижу в помещении, где курят кальян?
Если сидите долго, то это опасно.
Пассивное вдыхание кальянного дыма повышает уровень токсинов и становится причиной воспалений, которые связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательных путей. Об этом сообщает издание MedicalХpress.
Участниками исследования стали 10 сотрудников кальян-баров в Нью-Йорке. Результаты анализов у некоторых из них оказались приблизительно такие же, как у заядлых курильщиков со стажем.
Любопытное исследование по теме опубликовал и The American Journal of Cardiology.
Калифорнийские ученые исследовали сердечно-сосудистые эффекты от курения кальяна у 48 здоровых молодых людей, которые никогда прежде не курили даже обычные сигареты. После 30 минут курения кальяна частота сердечных сокращений участников увеличилась на 16 ударов в минуту, а их кровяное давление повысилось. Исследователи обнаружили, что курение кальяна повышает артериальную жесткость до степени, сравнимой с ущербом, причиненным курением одной сигареты. Укрепление артерий и аорты являются важными признаками прогрессирования гипертонии, что повышает риск сердечных приступов и инсульта.
Предыдущие исследования показали, что сигареты, бездымный табак, сигары и совсем недавно электронные сигареты демонстрируют аналогичные показатели артериальной жесткости. В исследовании подчеркивается, что в ходе эксперимента были изучены только последствия получасового курения, тогда как большинство людей курят кальяны в течение нескольких часов.
Откуда взялся кальян и почему стал так популярен?
Сам по себе кальян — это старый метод употребления табака, который появился еще 400 лет назад в Индии. После этого его употребление ограничивалось сообществами Ближнего Востока и Южной Азии (преимущественно Индией и Пакистаном). Глобальное распространение кальяна было засвидетельствовано в последние 20 лет.
За это время курение кальяна из обычного развлечения превратилось в настоящее социальное явление.
Популярность кальяну обеспечил ряд простых заблуждений. Часто курильщики воспринимают кальян как нечто безопасное по сравнению с обычными сигаретами. Любители подымить считают, что кальян не содержит никотина и не вызывает зависимость. Исследования показали, что курильщики кальяна якобы имеют четкое чувство контроля за поглощаемой дозой. Однако нередко курительные сеансы могут длиться не один час.
Кроме того, как отмечают исследователи, произошел сдвиг и среди потребителей кальяна. Если прежде кальян курили в основном представители пожилого поколения, то теперь преимущество — за молодыми. Особенно четко это изменение можно проследить на территориях, где курение кальяна является традиционным времяпровождением. Еще в 1990-х эта модель выглядела совершенно иначе.
Предельная доступность кальяна и слабое регулирование сферы вкупе с желанием повысить свой социальный статус — делают молодежь основным потребителем кальяна. Иногда, как оказалось, к его курению присоединяются и родители. Участница одного из исследований, проведенных в странах Ближнего Востока, сказала: «Теперь мой отец любит курить кальян вместе со мной. Каждую ночь он готовит свою трубку и спрашивает меня: «Не хочешь приготовить свою?»
Вред кальяна в сознании курильщиков подавляет и большой выбор ароматов. Клиент может выбрать табак с любой привлекательной добавкой, которая имитирует вкус фруктов, ягод, напитков, сладостей.