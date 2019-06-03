Угольная революция. Кто зарабатывает на пыли, отравляющей жителей портовых городов

Проблема угольной пыли в российских портах поставила государство перед сложным выбором: здоровье граждан или крах отрасли. Десятилетиями компании, занимающиеся перевалкой угля, игнорировали природоохранное законодательство — вместо установки защитных экранов предпочитали выплачивать копеечные штрафы. В 2019 году власти решили использовать «кнут»: один порт в Находке, загрязнявший город угольной пылью, закрыли на две недели, с другим и вовсе разорвали контракт. Полная перестройка портов по современным природоохранным лекалам может стоить до 150 миллиардов рублей, но экологи считают, что с пылью разыгрывают другой сценарий: она стала инструментом в конкурентной рыночной борьбе.





Российский уголь, идущий на экспорт, возможно, уже скоро неоткуда будет отправлять. К портам, где происходит его перевалка, предъявляются все более серьезные претензии. Из-за угольной пыли. Она долгие годы отравляла жителей портовых городов и разрушала экологию прибрежных районов. Владельцы портов все последние годы отделывались копеечными штрафами, не желая устанавливать пылезащиту, которая стоит сотни миллионов рублей. Но в 2019-м за стивидоров (компании, занимающиеся погрузкой и разгрузкой судов) взялись всерьез — порты начали закрывать.





В конце мая стало известно, что ФГУП «Росморпорт» из-за нарушения природоохранных требований хочет разорвать договор аренды с Находкинским морским торговым портом, крупнейшей стивидорной компанией Находки. Она принадлежит акционерам Evraz Александру Абрамову, Роману Абрамовичу, Александру Фролову и Евгению Швидлеру. В 2017 году этот терминал принес собственникам 6,2 миллиарда рублей. Однако в случае расторжение договора предприятие будет вынуждено покинуть рынок.





В конце марта 2019 года от санкционных мер уже пострадало ООО «Порт Ливадия» (это еще один находкинский порт). В зоне влияния терминала обнаружили превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ. Тогда Находкинский суд приостановил деятельность терминала на 14 суток.





Несоблюдение природоохранных норм может обернуться настоящим крахом для всей стивидорной отрасли. Причем поправить ситуацию очень непросто. Пылеподавление — затратный комплекс мер.





Например, решить проблему угольной пыли позволила бы закрытая перевалка груза в портах. Этот вопрос обсуждался еще в 2017 году. Но как указал зампред комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов, в случае строительства зон закрытой пересыпки придется закрыть все действующие порты, а это урон в 60 миллионов тонн угля. По словам депутата, потребуется около пяти лет и не менее 150 миллиардов рублей, чтобы наладить работу закрытых терминалов.





Сэкономить на экологии





Прежде стивидорам жилось куда легче — они могли безболезненно откупиться от проблемы. Погасить штраф Росприроднадзора было намного выгоднее, чем оплачивать дорогостоящее пылезащитное оборудование. За превышение объемов перевалки угля и несоблюдение технологии предусматривался штраф до 30 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток. Суд, как правило, принимал решение в пользу денежных выплат, даже если стивидор уже неоднократно попадался на нарушениях.





Даже если бы терминал получал штрафы каждый день, эта сумма никогда не смогла бы превысить стоимость ветрозащитного и пылеподавляющего оборудования. Платы за ежедные нарушения обошлось бы стивидору всего в 11 миллионов рублей. В то время как стоимость производства ветрозащитных экранов доходит до 650 миллионов, как в Мурманске, или до 400 миллионов — как в Восточном порту все в той же Находке.