Tinder обязали передавать данные о пользователях ФСБ. Какую информацию знает компания?

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации мобильное приложение для знакомств Tinder. Сервисы, оказавшиеся в этом реестре, по запросу обязаны передавать персональные данные о своих пользователях ФСБ и другим правоохранительным структурам. Daily Storm внимательно изучил политику конфиденциальности компании. Рассказываем о том, какие данные о вас собирает Tinder, а вместе с ним (при необходимости) и ФСБ.





Для тех, кто никогда не пользовался Tinder и не знает, что это такое





Tinder — это сервис знакомств, доступный для гаджетов на базе IOS и Android. Пары образовываются путем свайпа (смахиванияивания) фотографии человека. При свайпе вправо вы ставите лайк пользователю, влево — переходите к просмотру следующего профиля. Если лайки совпадают, у вас образовывается пара и открывается окно диалога.





Tinder — один из лидеров рынка в данном сегменте. Сейчас аудитория приложения в мире превышает 50 миллионов человек. В 2015 году сервис насчитывал полмиллиона российских пользователей, большинство которых — женщины. Сейчас, согласно сайту Google Play, его скачали более трех миллионов раз.





Базовые вещи





Прежде чем зарегистрироваться в приложении, надо согласиться с политикой конфиденциальности. В этом документе описываются данные, которые собирает о вас компания Match Group — владелец приложения Tinder.





Начнем с базовых вещей. Регистрируясь в Tinder, вы предоставляете информацию о вашем поле и возрасте (включая дату рождения). Заполняя анкету в сервисе, вы предоставляете компании информацию о вашем характере, образе жизни и интересах.





При публикации своих фотографий и видео вам необходимо предоставить доступ к камере и фотоальбому.





Но это лишь малая часть того, что получают о вас разработчики. В бесплатной версии Tinder можно сделать всего 100 свайпов в день. Для того чтобы снять это ограничение, нужно приобрести премиум аккаунт. В случае если вы покупаете его напрямую на сайте Tinder, компания может получить информацию о номере вашей дебетовой или кредитной карты. При оформлении подписки через App Store или Google Play эти данные получает Apple или Google.