Tinder обязали передавать данные о пользователях ФСБ. Какую информацию знает компания?

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации мобильное приложение для знакомств Tinder. Сервисы, оказавшиеся в этом реестре, по запросу обязаны передавать персональные данные о своих пользователях ФСБ и другим правоохранительным структурам. Daily Storm внимательно изучил политику конфиденциальности компании. Рассказываем о том, какие данные о вас собирает Tinder, а вместе с ним (при необходимости) и ФСБ.
Для тех, кто никогда не пользовался Tinder и не знает, что это такое
Tinder — это сервис знакомств, доступный для гаджетов на базе IOS и Android. Пары образовываются путем свайпа (смахиванияивания) фотографии человека. При свайпе вправо вы ставите лайк пользователю, влево — переходите к просмотру следующего профиля. Если лайки совпадают, у вас образовывается пара и открывается окно диалога.
Tinder — один из лидеров рынка в данном сегменте. Сейчас аудитория приложения в мире превышает 50 миллионов человек. В 2015 году сервис насчитывал полмиллиона российских пользователей, большинство которых — женщины. Сейчас, согласно сайту Google Play, его скачали более трех миллионов раз.
Базовые вещи
Прежде чем зарегистрироваться в приложении, надо согласиться с политикой конфиденциальности. В этом документе описываются данные, которые собирает о вас компания Match Group — владелец приложения Tinder.
Начнем с базовых вещей. Регистрируясь в Tinder, вы предоставляете информацию о вашем поле и возрасте (включая дату рождения). Заполняя анкету в сервисе, вы предоставляете компании информацию о вашем характере, образе жизни и интересах.
При публикации своих фотографий и видео вам необходимо предоставить доступ к камере и фотоальбому.
Но это лишь малая часть того, что получают о вас разработчики. В бесплатной версии Tinder можно сделать всего 100 свайпов в день. Для того чтобы снять это ограничение, нужно приобрести премиум аккаунт. В случае если вы покупаете его напрямую на сайте Tinder, компания может получить информацию о номере вашей дебетовой или кредитной карты. При оформлении подписки через App Store или Google Play эти данные получает Apple или Google.
Также Tinder может получить доступ к довольно интимной информации, например, к вашему расовому или этническому происхождению, сексуальной ориентации и вашему вероисповеданию.
В политике конфиденциальности также сказано, что компания собирает информацию о вас во время различных мероприятий, опросов, иногда записывает разговоры в службе поддержки, а также обрабатывает общение в чатах.
Что касается последнего пункта, то после того как вы нашли себе пару в Tinder, компания может начать собирать информацию о том, как вы общаетесь с пользователями, вплоть до времени общения и количестве отправленных и полученных сообщений.
Третьи лица
Если вы каким-то чудесным образом обошли требования компании и не согласились ни на один из вышеупомянутых пунктов, то это мог сделать другой человек, который вступил в общение с вами. «Мы можем собирать информацию о вас от других пользователей, если они свяжутся с нами, чтобы предоставить ее», — говорится в политике конфиденциальности Tinder.
В сервисе знакомств можно просто авторизоваться через социальную сеть. Например, Facebook, но помните, что в таком случае вы предоставляете доступ и к ней.
Телефон
На самом приложении процесс сбора информации не останавливается. В Tinder есть возможность устанавливать диапазон поиска пары, но для этого нужно дать доступ к своей геолокации. «Сбор данных о вашем местонахождении может происходить в фоновом режиме, даже когда вы не пользуетесь нашими услугами, если вы дали нам разрешение на сбор этой информации», — отмечают в компании.
Таким образом компания получает полный доступ к вашему местонахождению (широта и долгота). Для этого могут использоваться GPS, соединения Bluetooth или Wi-Fi.
Если вы пользуетесь Tinder, то компания также наверняка знает, каким провайдером вы пользуетесь, ваш IP-адрес, тип устройства и другую информацию, связанную с гаджетом. В списке есть даже довольно специфические данные: акселерометры, гироскопы и компасы.
Зачем Tinder так много информации обо мне?
Согласно политике конфиденциальности, эту информацию компания использует для того, чтобы повышать качество сервиса, оптимизировать работу самого приложения, иногда информация бывает задействована в различных PR-кампаниях.
Этой информацией когда-нибудь пользовались правоохранительные органы?
Tinder может по решению суда передать персональные данные правоохранительным органам. В системе «ГАС-Правосудие» отображается всего одно уголовное дело, в котором фигурирует Tinder. Стоит отметить, что сервис упоминается лишь со слов свидетелей. В СМИ еще не было упоминаний о том, что российские правоохранительные органы запрашивали информацию о пользователях Tinder.