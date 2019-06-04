Правильно черствеющий хлеб, пиво без сиропа и дома, сгорающие без людей, — каких ГОСТов не хватает бизнесу

Росстат собирается отменить или пересмотреть около 10 тысяч советских ГОСТов. По словам Алексея Абрамова, директора Росстандарта, некоторые из этих требований либо устарели, либо мешают развитию бизнеса. Причем, как пояснила замруководителя «Роскачества» Елена Саратцева, пересмотр ГОСТов в первую очередь коснется сферы хлебной промышленности. Daily Storm выяснил, что не так с хлебным стандартом и что думают предприниматели о пересмотре советских требований.
Сладкая булочка
Согласно статистике, предоставленной нам в НИИ хлебопекарной промышленности, около 40% отраслевых стандартов были пересмотрены только за последние пять лет. Большая часть из них — на методы оценки качества хлебобулочных изделий. Старые методы не то чтобы стали нерабочими, просто они очень трудоемки. Институт планирует ввести в ГОСТы принципиально новые инструментальные методы с использованием современных отечественных приборов, в частности, для определения сахара и жира.
Советские ГОСТы на хлеб определили привычный нам внешний вид батонов и буханок. Выбирая в магазине продукты, мы точно знаем, как должен выглядеть батон — продолговато-овальная форма, цвет — от светло-желтого до коричневого, с характерными полосками, вернее, надрезами.
Надрезают батоны, чтобы избежать подрывов и трещин на поверхности изделия. Кроме того, это своего рода идентификаторы изделия. Так, студенческий батон, согласно ГОСТу, имеет один продольный надрез, подмосковный — два, простой и нарезной батоны имеют косые надрезы, количество их неограниченно. За все это время внешний вид изделий почти не пересматривался.
По мнению директора НИИ хлебопекарной промышленности Марины Костюченко, ничего избыточного в ГОСТах на хлебобулочные изделия нет — наоборот, не хватает показателей для идентификации продукции, современных методов оценки качества, экспресс-методов.
«Например, у нас в институте разрабатывается метод определения черствения хлеба. Это нужно, чтобы правильно определить дату изготовления. Бывают случаи, когда покупаешь хлеб, ему уже двое-трое суток, а дата стоит вчерашняя», — объяснила Костюченко.
Однако внедрить новые требования к продукции непросто. Пересмотр стандартов требует государственного финансирования, которого зачастую не хватает лабораториям.
«Мы постоянно актуализируем советские стандарты, однако в полном объеме провести эту работу не удается из-за ограниченного госфинансирования. Необходима заинтересованность бизнеса в вопросе. Да, конечно, мы получаем предложения от предприятий по пересмотру стандартов, однако оплачивать эту работу производители хлебобулочных изделий пока не готовы», — рассказала Марина Костюченко.
Пиво из сиропа и дома без людей
Пока до конца не известно, каких еще сфер коснется пересмотр советских ГОСТов. Поэтому мы решили узнать у предпринимателей, какие стандарты им самим кажутся устаревшими и от каких было бы неплохо избавиться.
«Таких требований огромное количество. Это лохматые предписания 50-летней давности. Сотни мелких инструкций, которыми сквозит вся система. Молодая Россия после распада Советского Союза ничего другого не придумала», — считает Олег Жеребцов, основатель сетей «Лента», «Норма» и фармацевтической компании Solopharm.
Мы попросили Жеребцова уточнить, какие именно стандарты кажутся ему «лохматыми».
«Например, наши пожарные требования в первую очередь нацелены на спасение здания. При этом вся западная пожарная мысль состоит в том, чтобы спасти людей. Советская фабула противопожарных действий — это сделать так, чтобы здание уцелело. А современная американско-европейская мысль состоит в том, что здание должно выдержать какой-то срок, например, час, и уже после этого оно разрушится. Но за этот час люди успеют покинуть помещение. Вместо этого в России все здания снабжены железными дверями, решетками, брандмауэрными стенами, огромным числом сплинкерных систем. И все это отражает идею советского законодательства — советское имущество должно всегда оставаться пригодным».
Не запретить, а актуализировать ГОСТ предлагает Даниил Бриман, председатель совета Союза российских пивоваров:
«Я бы осторожно относился к любой отмене, особенно к отмене такого впечатляющего списка ГОСТов. Неважно, руководитель ты компании или собственник, ты так или иначе остаешься потребителем. Тем более если мы говорим о сфере товаров повседневного спроса. Вопрос заключается скорее не в отмене документов, а в их актуализации. Если я покупаю пиво, я хочу быть уверен, что оно сделано из солода, а не из кукурузного сиропа. Если я покупаю хлеб, то хочу, чтобы он был сделан из муки высшего сорта, а не из улучшителей и крошек, которые остаются в хлебнице».
Больше ГОСТов для лекарств и меньше для рынков
В сфере фармацевтики и косметологии особых перемен ждать не стоит. Об этом рассказала Хадижат Магомедова, генеральный директор косметической компании «Такем Энд Ко», бывший заместитель гендиректора сети аптек «36,6»:
«На фармрынке нет каких-то стандартов, которые могли бы повлиять на изменение рынка при отмене либо при вводе ГОСТов. Можно говорить только о косвенном влиянии. Аптеки сейчас плотно сотрудничают с производителями пищевой продукции и здорового питания. Так что, скорее, наоборот — введение ГОСТов и более жесткого контроля за питанием повлечет повышение качества продукции».
Директор Усачевского и Центрального рынков Москвы Евгений Моргачев считает, что часть ГОСТов, принятых в 70-х и 80-х годах, сегодня либо не отражают действительности, либо просто морально устарели и являются атавизмом.
Причем ГОСТ — не единственный регулятор, который нуждается в доработке. Торговля в целом — быстро меняющаяся сфера, которая требует частых обновлений. Например, в законе о рынках также есть пункты, которые сложно соотносятся с реальным положением дел.
«Запрещено торговать алкоголем, продавать «ювелирку». Почему-то договор аренды должен длиться три месяца и не больше. Я понимаю, почему это было сделано тогда: есть понятие сезонности. Но в современных реалиях это уже неуместно. И, конечно, любая маленькая точка общепита по всем требованиям СанПиНа точно не окажется на рынке, потому что есть понятия «холодный цех», «товарное соседство». Весь этот технологический процесс, прописанный в нормативных документах, очень сложно выполнить», — объяснил Моргачев.