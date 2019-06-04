Правильно черствеющий хлеб, пиво без сиропа и дома, сгорающие без людей, — каких ГОСТов не хватает бизнесу

Росстат собирается отменить или пересмотреть около 10 тысяч советских ГОСТов. По словам Алексея Абрамова, директора Росстандарта, некоторые из этих требований либо устарели, либо мешают развитию бизнеса. Причем, как пояснила замруководителя «Роскачества» Елена Саратцева, пересмотр ГОСТов в первую очередь коснется сферы хлебной промышленности. Daily Storm выяснил, что не так с хлебным стандартом и что думают предприниматели о пересмотре советских требований.

Сладкая булочка





Согласно статистике, предоставленной нам в НИИ хлебопекарной промышленности, около 40% отраслевых стандартов были пересмотрены только за последние пять лет. Большая часть из них — на методы оценки качества хлебобулочных изделий. Старые методы не то чтобы стали нерабочими, просто они очень трудоемки. Институт планирует ввести в ГОСТы принципиально новые инструментальные методы с использованием современных отечественных приборов, в частности, для определения сахара и жира.





﻿Советские ГОСТы на хлеб определили привычный нам внешний вид батонов и буханок. Выбирая в магазине продукты, мы точно знаем, как должен выглядеть батон — продолговато-овальная форма, цвет — от светло-желтого до коричневого, с характерными полосками, вернее, надрезами.





Надрезают батоны, чтобы избежать подрывов и трещин на поверхности изделия. Кроме того, это своего рода идентификаторы изделия. Так, студенческий батон, согласно ГОСТу, имеет один продольный надрез, подмосковный — два, простой и нарезной батоны имеют косые надрезы, количество их неограниченно. За все это время внешний вид изделий почти не пересматривался.





По мнению директора НИИ хлебопекарной промышленности Марины Костюченко, ничего избыточного в ГОСТах на хлебобулочные изделия нет — наоборот, не хватает показателей для идентификации продукции, современных методов оценки качества, экспресс-методов.





«Например, у нас в институте разрабатывается метод определения черствения хлеба. Это нужно, чтобы правильно определить дату изготовления. Бывают случаи, когда покупаешь хлеб, ему уже двое-трое суток, а дата стоит вчерашняя», — объяснила Костюченко.