Компания Kinodanz, которая подала иск к BadComedian, связана с сенатором от КБР и банком «ЦентроКредит»

Кинокомпания Kinodanz подала иск на 1 млн рублей к автору YouTube-канала BadComedian Евгению Баженову. Поводом стало нарушение блогером «правил цитирования произведения». Речь идет об обзоре фильма «За гранью реальности», который раскритиковал BadComedian. Баженов утверждал, что в Kinodanz его предупредили «влиятельные люди», которые поддерживают компанию. Daily Storm выяснил, что среди них могут быть те, кто близок к Арсену Канокову — члену Совета Федерации от Кабардино-Балкарии, и банкиры из «ЦентроКредита».
Деньги на Майка
Приключенческий боевик с элементами фантастики «За гранью реальности» рассказывает историю об аферисте Майке, который собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Фильм не является ни социально значимым, ни авторским, персонажи в нем общаются на английском, а действие происходит за пределами России, однако Фонд кино разглядел в картине что-то такое, ради чего стоило ее профинансировать. Боевик увидел свет в марте 2018 года.
Производством картины занималась компания Kinodanz, которая работает под юридическим лицом ООО «Кей ДИ Студиос». Съемки фильма «За гранью реальности» (они длились всего около месяца) проходили в феврале-марте 2016 года. На тот момент 90% кинокомпании принадлежали продюсеру Евгению Мелентьеву, известному по картине «Танцы насмерть».
Баженов, кстати, критиковал и этот фильм.
«Если такие фильмы спонсирует Министерство культуры — значит, по мнению министерства, фильм важен в культурном плане <...> или же пофиг на культуру, пофиг на зрителя, на все по фигу. Что же до авторов фильма, то передаю им привет, обратно 2012 год, несмотря на то, что «Танцы насмерть» вышел в 2017 году <...> Дети-бунтари задрали настолько, насколько министерство задрало со спонсированием подобное», — говорил в своем обзоре BadComedian.
Банковский след
Вернемся к создателям кинолент. Анализируя картотеку базы данных «СПАРК-Интерфакс», мы обратили внимание на две компании, доли в которых принадлежит Мелентьеву: «Центрокино» и «Сиджей-К».
Начнем с первой фирмы. «Центрокино» по документам занимается производством фильмов и телевизионных программ. В списке учредителей организации числятся три человека (включая Мелентьева) и одно ООО — «Спекторплюс». Бенефициаром этой компании является Матвеева Жанна Станиславовна.
Она — один из топ-менеджеров банка «ЦентроКредит». С 2008 года и по крайней мере до декабря 2014 года она занимала пост советника председателя совета директоров «ЦентроКредита».
Этот банк и его менеджеры тесно связаны со всем «кустом» фирм, объединенных вокруг Kinodanz (в «ЦентроКредите» размещены их счета, часть капитала одной из компаний находится в залоге у банка, а Жанна Матвеева напрямую владеет долями в фирмах, близких Евгению Мелентьеву).
Долгое время «ЦентроКредит» был частью многопрофильного холдинга «Синдика» и бизнес-империи Каноковых. Доля в банке принадлежала экс-президенту Кабардино-Балкарии, а ныне сенатору от этой республики Арсену Канокову. В 2009 году «Ведомости» писали, что на тот момент в его собственности находилось 30% «ЦентроКредита». Сейчас основные акционеры банка — Андрей Тарасов и Илья Карбашов.
Калининградский кластер
Вторая компания, в которой у Мелентьева есть доля в настоящее время (из многих других он вышел — например, в «Кей ДИ Студиос» сейчас 90% у бывшего главного бухгалтера), — «Сиджей-К».
Через это общество Kinodanz создает в Калининграде высокотехнологичный кластер по производству визуальных эффектов для кино. Эту информацию можно найти на сайте регионального правительства. Объем инвестиций в проект должен составить около 950 млн рублей.
Однако есть свои нюансы. В апреле 2018 года на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата Калининграда Евгений Мелентьев попросил землю для создания кластера.
Выбор пал на участок в 2,5 га в районе улицы Левитана, который предназначен для жилой застройки. Участвовавший в заседании губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что земли передадут, только если будет внесено изменение в правила землепользования.
«Мы не подпишем распоряжение о предоставлении земельного участка без торгов до тех пор, пока не будет внесено изменение в ПЗЗ. Чтобы у нас не получилось, что инвестор начал один проект, а закончил другой. Надо исключить возможность жилой застройки», — цитируют губернатора местные СМИ.
Больше к этой истории местные журналисты не возвращались. Однако спустя год (согласно данным Росреестра) территория, на которую претендует Kinodanz, по-прежнему имеет статус земель, предназначенных для многоэтажной застройки.
Рынок «Синдика» и Кабардино-Балкария
В совладельцах калининградской компании «Сиджей-К» мы вновь обнаружили след семьи Каноковых. В списке учредителей фирмы присутствует Анна Данилина (если верить Facebook, она дружит с Жанной Матвеевой из «ЦентроКредита»). Эта девушка вела совместный бизнес с Тимуром Каноковым — родственником сенатора Арсена Канокова.
В 2009 году Анна Данилина (доля 49%) и Тимур Каноков (доля 51%) стали совладельцами компании «Синдика-Медиа групп». В феврале 2015 года доля Тимура Канокова перешла к Зауру Канокову — главе сельского поселения Шитхала. К слову, сенатор Арсен Каноков родом как раз из этого села. Сейчас Данилина — единоличный владелец «Синдика-Медиа групп».
«Коммерсантъ» пишет, что эта фирма входит в группу компаний «Синдика», основанную сенатором Арсеном Каноковым. В числе ее активов — крупный одноименный строительный рынок в Москве.
Финансовые потоки Kinodanz
Всего с брендом Kinodanz и Мелентьевым связаны как минимум пять компаний, занятых в киноиндустрии. Это «Кей ДИ Студиос», «Центрокино», «Кинобайт», «Сиджей» и «Сиджей-К».
Их общая годовая выручка — более 500 млн рублей. Эти цифры сопоставимы с показателями студий Enjoy Movies (464 млн рублей в 2015 году) и «ТРИТЭ» Никиты Михалкова (710 млн в 2017 году).
Но Enjoy Movies до 2017 года выпускала в год десятки фильмов, которые, несмотря на критику того же BadComedian, имели неплохие показатели в прокате. Фильмы «ТРИТЭ» и вовсе устанавливали рекорды по сборам, превышая планку в миллиард рублей.
У Kinodanz самые известные проекты — «Затмение» (при производстве назывался «13» и «Битва с экстрасенсами», данных о его сборах даже нет), «Танцы насмерть» (сборы — 10 млн рублей) и «За гранью реальности» (сборы — 2,2 млн долларов). Однако если судить по объему денег, проходящих через все связанные с Мелентьевым компании, деятельность Kinodanz сопоставима по объемам производства с «ТРИТЭ» Михалкова и Enjoy Movies.
Узнать, как именно образовался этот финансовый поток, не представилось возможным: генеральные директора компаний «Сиджей» и «Синерджи» (бывшая «дочка» «Центрокино») отказались общаться с Daily Storm, узнав о теме беседы. В других фирмах телефоны не отвечали. С Арсеном Каноковым связаться также не удалось.
ВГТРК и контракт с Минкультом
Еще две интересные детали, связанные со студией Kinodanz.
В тот момент, когда снимали фильм «За гранью реальности», совладельцем фирмы «Кей ДИ Студиос» вместе с Евгением Мелентьевым был Николай Табашников — главный редактор телеканала «Моя планета» (входит в холдинг ВГТРК). Сейчас он владеет 10% долей в этой компании, оставшаяся часть — у Елены Моисеевой, работавшей при Мелентьеве главным бухгалтером.
И уже упомянутый фильм «Затмение» — он был сделан по заказу Министерства культуры. Контракт в 23 млн рублей на «осуществление государственной финансовой поддержки производства национального фильма «13» (рабочее название) был заключен с ООО «Кей ДИ Студиос» в 2013 году.
Согласно акту выполненных работ, один из основных субподрядчиков по нему был «Кинобайт», до 2017 года на 100% принадлежавший Евгению Мелентьеву.
BadComedian обзор «Затмения» не выпускал, но сам фильм упоминался в ролике об иске со стороны Kinodanz под названием «Битва с экстрасенсами».