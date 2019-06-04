Компания Kinodanz, которая подала иск к BadComedian, связана с сенатором от КБР и банком «ЦентроКредит»

Банковский след





Вернемся к создателям кинолент. Анализируя картотеку базы данных «СПАРК-Интерфакс», мы обратили внимание на две компании, доли в которых принадлежит Мелентьеву: «Центрокино» и «Сиджей-К».





Начнем с первой фирмы. «Центрокино» по документам занимается производством фильмов и телевизионных программ. В списке учредителей организации числятся три человека (включая Мелентьева) и одно ООО — «Спекторплюс». Бенефициаром этой компании является Матвеева Жанна Станиславовна.





Она — один из топ-менеджеров банка «ЦентроКредит». С 2008 года и по крайней мере до декабря 2014 года она занимала пост советника председателя совета директоров «ЦентроКредита».





Этот банк и его менеджеры тесно связаны со всем «кустом» фирм, объединенных вокруг Kinodanz (в «ЦентроКредите» размещены их счета, часть капитала одной из компаний находится в залоге у банка, а Жанна Матвеева напрямую владеет долями в фирмах, близких Евгению Мелентьеву).





Долгое время «ЦентроКредит» был частью многопрофильного холдинга «Синдика» и бизнес-империи Каноковых. Доля в банке принадлежала экс-президенту Кабардино-Балкарии, а ныне сенатору от этой республики Арсену Канокову. В 2009 году «Ведомости» писали, что на тот момент в его собственности находилось 30% «ЦентроКредита». Сейчас основные акционеры банка — Андрей Тарасов и Илья Карбашов.





Калининградский кластер





Вторая компания, в которой у Мелентьева есть доля в настоящее время (из многих других он вышел — например, в «Кей ДИ Студиос» сейчас 90% у бывшего главного бухгалтера), — «Сиджей-К».





Через это общество Kinodanz создает в Калининграде высокотехнологичный кластер по производству визуальных эффектов для кино. Эту информацию можно найти на сайте регионального правительства. Объем инвестиций в проект должен составить около 950 млн рублей.





Однако есть свои нюансы. В апреле 2018 года на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата Калининграда Евгений Мелентьев попросил землю для создания кластера.





Выбор пал на участок в 2,5 га в районе улицы Левитана, который предназначен для жилой застройки. Участвовавший в заседании губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что земли передадут, только если будет внесено изменение в правила землепользования.





«Мы не подпишем распоряжение о предоставлении земельного участка без торгов до тех пор, пока не будет внесено изменение в ПЗЗ. Чтобы у нас не получилось, что инвестор начал один проект, а закончил другой. Надо исключить возможность жилой застройки», — цитируют губернатора местные СМИ.