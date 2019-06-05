Борьба за гендерное равенство в спорте

50/50 — такое соотношение мужчин и женщин среди атлетов хочет видеть МОК на ближайших Олимпийских играх в Токио. Для этого создаются специальные программы и документы, призванные указать путь, по которому можно достигнуть гендерного равенства. Пока получается с переменным успехом: отдельные виды спорта экономят на женских призовых, в других — женщин просто мало. Ситуация усугубляется и тем, что поводов для обвинения спортивного руководства в дискриминации до сих пор предостаточно.





За последние 30 лет спорт стал крупнейшей площадкой для обсуждения ситуации с гендерным равенством и правами женщин. Локомотивом борьбы за равноправие среди атлетов выступает Международный олимпийский комитет. МОК уже несколько лет активно подталкивает международные федерации и национальные олимпийские комитеты (НОК), чтобы те занялись решением вопроса присутствия женщин в спорте.





Первые результаты этих усилий можно будет оценить уже через год — на Олимпиаде в Японии.





МОК презентовал свой проект рассмотрения гендерного равенства с пятью различными блоками — «Спорт», «Финансы», «Медиа», «Руководство» и «Мониторинг» 8 марта 2018 года. В нем были прописаны 25 рекомендаций, с помощью которых федерации смогут улучшить «гендерную ситуацию» в каждом конкретном виде спорта. И не только балансом с точки зрения количества атлетов, но и присутствием женщин на руководящих ролях в олимпийском движении.





МОК очень хочет увидеть равное число мужчин и женщин уже на Олимпийских играх в Токио-2020, поэтому руководство рабочей группы по гендерному равенству призывает действовать вовлеченные стороны без промедления.





Но добиться желаемого результата получается не всегда.





Финансовый вопрос





Когда речь заходит о призовых, женщин в большом спорте совсем не обижают.





Согласно исследованию Би-би-си, которое проводилось уже дважды, на соревнованиях в 86% видов спорта платят совершенно одинаковые призовые. Это касается практически всех крупных турниров как в зимних видах спорта, так и во многих летних. Например, турниров Большого шлема в теннисе: на проходящем в эти дни Ролан Гаррос победитель, будь то мужчина или женщина, получит 2,3 миллиона евро.