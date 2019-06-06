Купить нельзя отпустить: белухи и косатки из «китовой тюрьмы» в Приморье принадлежат России

Косатки и белухи, томящиеся в «китовой тюрьме» в Приморье, должны быть выпущены на свободу уже летом, заявил 5 июня глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Это заявление Кобылкина обнадежило экологов и защитников природы.
«Это точно будет летний период. Хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Я думаю, это точно будет июль-август, август — последний срок», — заявил министр.
Суд постановил
В деле освобождения косаток и белух, незаконно выловленных у берегов России для продажи в китайские океанариумы, постоянно появляются новые детали. То к китам начинают водить детские экскурсии, то отловщики заявляют, что животные являются их собственностью. По мнению компаний-отловщиков, китообразные принадлежат им, и они имеют право продавать животных, водить в вольеры экскурсии и делать с китами все что угодно. Руководитель природоохранной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын рассказал Daily Storm, почему это не так.
«Говорить, что животные находятся в собственности отловщиков, совершенно неправильно. Потому что, согласно закону о рыболовстве, морские млекопитающие передаются только в пользование, в случае с китами — в культурно-просветительных целях. Право собственности возникает только в том случае, если ресурсы передаются в пользование без всяких условий. Так происходит, например, с рыбой: ее ловят на продажу, для еды», — объясняет Лисицын.
Согласно федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», косатки, белухи и любая другая морская фауна находятся в федеральной собственности. А с учетом того, что Южно-Сахалинский городской суд в конце мая признал квоты, выделенные Росрыболовством на отлов китов, недействительными, у компаний-отловщиков на животных нет никаких прав.
«Но самое главное, что суд признал незаконным выделение самих квот на вылов китообразных Росрыболовством. Соответственно, эти животные выловлены незаконно, поэтому их нельзя по закону удерживать в неволе, и никаких прав собственности на них ни у каких компаний нет», — рассказал эколог.
Если любишь, отпусти
Раз суд признал отлов косаток и белух незаконным, то теперь дело за малым — необходимо реабилитировать животных и выпустить их на свободу, желательно, в регионе обитания. Однако сделать это не так просто.
«Привести в чувство отловщиков, пояснить им закон должно государство. Но, к сожалению, до сих пор ни один госорган не подал на них в суд и не потребовал их освободить. Хотя на самом деле можно обойтись и без иска, просто оформив изъятие актом, чтобы уже «владельцы» животных оспаривали этот акт в суде, если захотят», — рассказывает Лисицын.
Осложняет ситуацию еще и то, что отловщики, несмотря ни на что, не хотят терять многомиллионные контракты с китайскими океанариумами и выпускать с трудом выловленный товар. Недавно стало известно, что к китам, которых якобы уже готовят к выпуску на волю, начали водить детские экскурсии, как в зоопарк.
«Экскурсии к китам очень вредят животным. Мало того что дети шумят, так еще и постоянное присутствие человека вызывает у китов привыкание. Этот инцидент показывает всю сущность ситуации, цену заявлений чиновников. Экскурсии ровно противоположны концепции реадаптации. Для чиновников эта ситуация не менее экстремальна, чем для китов. Необходимо где-то взять деньги на реабилитацию и как-то все это провернуть», — поясняет эколог.
Приемы реадаптации и реабилитации не только китов, но и тигров, и других животных, хорошо известны ученым. Первым делом надо отбить ассоциацию между человеком и едой. Животных в неволе часто кормят прямо из рук, они знают, что у человека можно попросить угощение. Для изменения привычек их просто изолируют от людей, а еду подают через специальный рукав, похожий на большой пожарный шланг.
«Нужно ограничить контакты с человеком, даже кормить надо не из рук, а с помощью специального рукава. Эти приемы уже отработаны иностранными океанариумами. Необходимо также увеличить вольеры, объединить их друг с другом, чтобы у животных было больше места и появилась возможность общаться и создавать новые семьи», — раскрывает методику эколог.
Вторым важным шагом является постепенное увеличение площади вольеров, надо дать китам больше места, а также позволить вдоволь общаться друг с другом. Дело в том, что и косатки, и белухи — животные социальные, они живут семьями. В случае утери родной стаи они вполне могут прибиться к другому или образовать новое. Единственное, надо отделить косаток от белух, ведь первые не прочь полакомиться вторыми.
Последним шагом должен стать сам выпуск китообразных из тюрьмы. Эксперты сходятся во мнении, что лучше всего это сделать недалеко от места отлова. Там они смогут либо найти свои утраченные семьи, либо присоединиться к другим. Но пока все, что мы имеем, — это бесконечные обещания отпустить узников.
С тем, что китообразных необходимо отпустить, согласны, кажется, почти все: российские защитники животных, команда Кусто, министр природных ресурсов Кобылкин. Даже президент России Владимир Путин призывал решить вопрос с китами как можно скорее. Но пока даже не ясно, кто будет отвечать за их освобождение и адаптацию к дикой природе.
«Поскольку киты были выловлены незаконно, но по квотам Росрыболовства, мы считаем, что их освобождение должны оплачивать чиновники, которые выдавали эти липовые разрешения», — категорично отвечает на вопрос Daily Storm Лисицын.
История приморской «китовой тюрьмы» тянется с лета 2018 года, когда компании ООО «Белый кит», ООО «Афалина» и ООО «Океанариум-ДВ» выловили 90 белух и 11 косаток для продажи в китайские океанариумы. За год из тесных сетчатых вольеров пропали четверо животных, защитники животных считают, что они погибли. Ученые-зоологи оценивают нынешнее состояние китообразных, как удовлетворительное. У них отмечаются грибковые поражения кожи, стресс и возможны проблемы со зрением.