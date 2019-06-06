Купить нельзя отпустить: белухи и косатки из «китовой тюрьмы» в Приморье принадлежат России

Косатки и белухи, томящиеся в «китовой тюрьме» в Приморье, должны быть выпущены на свободу уже летом, заявил 5 июня глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Это заявление Кобылкина обнадежило экологов и защитников природы.





«Это точно будет летний период. Хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Я думаю, это точно будет июль-август, август — последний срок», — заявил министр.





Суд постановил





В деле освобождения косаток и белух, незаконно выловленных у берегов России для продажи в китайские океанариумы, постоянно появляются новые детали. То к китам начинают водить детские экскурсии, то отловщики заявляют, что животные являются их собственностью. По мнению компаний-отловщиков, китообразные принадлежат им, и они имеют право продавать животных, водить в вольеры экскурсии и делать с китами все что угодно. Руководитель природоохранной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын рассказал Daily Storm, почему это не так.





«Говорить, что животные находятся в собственности отловщиков, совершенно неправильно. Потому что, согласно закону о рыболовстве, морские млекопитающие передаются только в пользование, в случае с китами — в культурно-просветительных целях. Право собственности возникает только в том случае, если ресурсы передаются в пользование без всяких условий. Так происходит, например, с рыбой: ее ловят на продажу, для еды», — объясняет Лисицын.





Согласно федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», косатки, белухи и любая другая морская фауна находятся в федеральной собственности. А с учетом того, что Южно-Сахалинский городской суд в конце мая признал квоты, выделенные Росрыболовством на отлов китов, недействительными, у компаний-отловщиков на животных нет никаких прав.





﻿«Но самое главное, что суд признал незаконным выделение самих квот на вылов китообразных Росрыболовством. Соответственно, эти животные выловлены незаконно, поэтому их нельзя по закону удерживать в неволе, и никаких прав собственности на них ни у каких компаний нет», — рассказал эколог.