Из-за земельных разногласий юные автогонщики могут остаться без одной из главных тренировочных баз Москвы

Детский автоклуб при картодроме «Диксодром» — известная в Москве школа для мальчишек и девчонок, решивших связать свою жизнь с автоспортом. Но за последний месяц все резко изменилось: картодром выгоняют со стадиона, на котором он базируется почти 20 лет. Если это произойдет, начинающие гонщики потеряют возможность учиться, тренироваться и участвовать в соревнованиях.





«Для меня это не просто картодром — это целый этап жизни нашей семьи, <...>, место, объединившее единомышленников на многие годы, научившее дружить, соперничать, побеждать и проигрывать. Место, где у мальчишек горят глаза, где есть мечта и дело жизни!» — такие комментарии можно найти под петицией о спасении детского картинг-клуба «АвтоПилот», функционирующего на базе картодрома «Диксодром».





Все дело в том, что детский клуб хотят лишить родного стадиона «Ракета», что находится в Измайлове. Землю уже выставили на торги, а объект поставили под охрану.









Альма-матер юных автогонщиков





История клуба ведет свой отсчет аж с 1995 года — правда, начиналось все не совсем с автоспорта.





«Изначально занимались отрядом юных инспекторов движения — социальный проект, который пришел еще из СССР, ему уже почти 40 лет», — вспоминает директор клуба Дмитрий Гулев.





Эта работа привела к тому, что через четыре года на базе автошколы «АвтоПилот» появился детский автоклуб, где школьники постигали автоспортивную науку и погружались в вопросы дорожной безопасности.





Но уже в 2000 году сформировалась первая гоночная команда, которая представляла интересы средней общеобразовательной школы, где физически базировался детский клуб. Первая проба пера — и сразу же первое место на районных соревнованиях.





Параллельно с этим начала свою работу и секция любительского картинга, которая в 2001 году обрела дом в виде стадиона «Ракета» в Измайлове. Так появилась трасса «Диксодром». Там начинали свой путь в большой спорт многие, сегодня уже титулованные российские гонщики.