Из-за земельных разногласий юные автогонщики могут остаться без одной из главных тренировочных баз Москвы

Детский автоклуб при картодроме «Диксодром» — известная в Москве школа для мальчишек и девчонок, решивших связать свою жизнь с автоспортом. Но за последний месяц все резко изменилось: картодром выгоняют со стадиона, на котором он базируется почти 20 лет. Если это произойдет, начинающие гонщики потеряют возможность учиться, тренироваться и участвовать в соревнованиях.
«Для меня это не просто картодром — это целый этап жизни нашей семьи, <...>, место, объединившее единомышленников на многие годы, научившее дружить, соперничать, побеждать и проигрывать. Место, где у мальчишек горят глаза, где есть мечта и дело жизни!» — такие комментарии можно найти под петицией о спасении детского картинг-клуба «АвтоПилот», функционирующего на базе картодрома «Диксодром».
Все дело в том, что детский клуб хотят лишить родного стадиона «Ракета», что находится в Измайлове. Землю уже выставили на торги, а объект поставили под охрану.
Альма-матер юных автогонщиков
История клуба ведет свой отсчет аж с 1995 года — правда, начиналось все не совсем с автоспорта.
«Изначально занимались отрядом юных инспекторов движения — социальный проект, который пришел еще из СССР, ему уже почти 40 лет», — вспоминает директор клуба Дмитрий Гулев.
Эта работа привела к тому, что через четыре года на базе автошколы «АвтоПилот» появился детский автоклуб, где школьники постигали автоспортивную науку и погружались в вопросы дорожной безопасности.
Но уже в 2000 году сформировалась первая гоночная команда, которая представляла интересы средней общеобразовательной школы, где физически базировался детский клуб. Первая проба пера — и сразу же первое место на районных соревнованиях.
Параллельно с этим начала свою работу и секция любительского картинга, которая в 2001 году обрела дом в виде стадиона «Ракета» в Измайлове. Так появилась трасса «Диксодром». Там начинали свой путь в большой спорт многие, сегодня уже титулованные российские гонщики.
Основным приоритетом всегда оставалась работа с детьми, при этом двери картодрома всегда были открыты для любого, кто хотел бы просто прокатиться и ненадолго почувствовать себя настоящим гонщиком.
С точки зрения внешней деятельности автоклуб никогда не замыкался только на себе. Напротив, он стал некой объединяющей силой, которая сплотила все подобные организации Москвы. Уже на протяжении 18 лет более сотни московских школьников регулярно участвуют в межклубных соревнованиях, дружат и ездят друг к другу в гости на турниры.
Вот только скоро молодая поросль может лишиться своей альма-матер.
Ничья земля
Территория, на которой расположился стадион «Ракета», находится в федеральном подчинении и имеет довольно непростую историю. Земля имеет ограничения по использованию, так как входит в особо охраняемую территорию и ее нельзя продавать.
Объект был построен в 80-е годы вместе с гостиничным комплексом, который входил в инфраструктуру Олимпийских игр 1980 года. Впоследствии «Ракета» была передана Всесоюзному институту авиационных материалов в аренду на 25 лет.
В 2011 году новым владельцем земли стал Первый профессиональный пенсионный фонд «Ветеран», с которым «Диксодром» по указанию Росимущества заключил новый договор аренды и продолжал спокойно работать до 2013 года.
«Позже сменилось руководство Росимущества, и много сделок по Москве были признаны недействительными. И земля снова начала возвращаться в казну Российской Федерации», — поясняет Гулев.
Начались суды, которые продолжались вплоть до 2015 года. И все это время у «Диксодрома» сохранялись договорные отношения с прежним владельцем. А после того как решение Арбитражного суда Москвы вступило в силу и земля вернулась в Росимущество, руководство картодрома обратилось в организацию, чтобы закрепить за собой возможность аренды и заключить соответствующие договоры.
«Последняя переписка была в прошлом году. Росимущество приняло от нас письмо о том, чтобы выдать нам землю в аренду. Но когда мы написали, что являемся социально ориентированной организацией Москвы и попросили предоставить объект нам в безвозмездное пользование, началась тишина. Мы не получили ответа в течение года с мая месяца», — рассказывает Гулев.
Перед Новым годом выяснилось, что территория была передана АО «Дом.РФ» для последующей реализации. Так как стадион формально был бесхозным, его отдали для торгов, которыми должен был заняться «Дом.РФ».
Несмотря на то что стадион располагается в очень привлекательном месте, неподалеку от Серебряно-Виноградного пруда, продать землю быстро не удалось.
«На самом деле, четыре метра под нами метро, есть ряд коммуникаций, которые просто нельзя трогать. Быстро продать все это не получилось. И кроме того, из-за нашей активности «Дом.РФ» начал понимать, что продать это под домострой не получится», — объясняет руководитель картодрома.
«Диксодром» начал диалог с организацией и в первую очередь попросил предоставить возможность находиться на стадионе до определения его судьбы. «Дом.РФ», однако, отказался идти на уступки, ссылаясь на отсутствие формальных прав на землю у картодрома. При этом никаких письменных уведомлений от «Дом.РФ» объект не получал — просьбы освободить территорию пока что высказываются только в устном виде.
При этом автоклуб готов участвовать в конкурсе, если он будет понятен и будут выполнены условия назначения этого участка. А назначение его — спортивные цели, которым полностью соответствует «Диксодром».
«Мы можем выйти на конкурс, а можем и по закону о конкуренции и без конкурса получить эти объекты. Мы готовы к диалогу, но нам говорят: «Нет, вы сначала уйдите, а потом мы будем думать, что с этой территорией делать», — добавляет Гулев.
Как помочь картодрому?
После того как информация появилась в социальных сетях, депутат муниципального округа Измайлово от КПРФ Елена Янчук решила поддержать «Диксодром» и включилась в борьбу за спортивный объект.
«Это же не просто развлекательный картинг, а начальный этап подготовки юных спортсменов <...> В районе, в принципе, был большой резонанс по поводу этой ситуации, потому что многие жители водили детей заниматься на картодром», — рассказывает Янчук.
Родители просто не понимают, почему востребованный, популярный, хороший социальный объект хотят вот так выкинуть — практически без уведомления.
«Тут похожая ситуация, как с гаражами, которые были созданы еще в советское время, а потом Москва в какой-то момент перестала оформлять с ними земельные арендные отношения. Люди подают в Москомимущество, пишут в правительство Москвы, им там отказывают, дальше идут суды. Вот тут примерно то же самое. Картингу говорят: мол, вы здесь находиться не можете. А по факту просто не реагируют на те запросы, которые направлялись в Росимущество», — продолжает Янчук.
Несмотря на то что объект стоит на особо охраняемой территории, находиться он там может. Елена Янчук отмечает, что фактическое использование такого плоскостного некапитального сооружения, как стадион «Ракета», возможно. По крайней мере, в кадастровой публичной карте это описано.
«Есть ощущение, что либо произошла какая-то ошибка, либо это злой умысел», — считает Янчук.
Картодром периодически обвиняют и в том, что он занимается коммерческой деятельностью. Но чтобы существовать и поддерживать инфраструктуру, без этой составляющей не обойтись, потому что бюджетные средства на подобные клубы не выделяются.
По мнению Янчук, таким объектам, как «Диксодром», нужно помогать в рамках финансирования социальных проектов.
«Совершенно очевидно, что нужна программа федерального уровня, потому что все любят «Формулу-1», но гонщики сами себя не воспитают», — подытоживает она.
Не отказали в помощи автоклубу и в «Единой России».
«Мы обращались и в «Единую Россию», в приемную Медведева, и там нас тоже поддержали — в Росимущество ушло письмо, что мы действительно социальные и чтоб отнеслись с пониманием. Но пока из Росимущества никакой информации не получали», — комментирует Гулев.
Директор «Диксодрома» также пытается заручиться поддержкой и автоспортивных организаций.
Например, Российская автомобильная федерация в курсе проблем автоклуба и готова оказать содействие, если получит официальное обращение от руководства картодрома.
Команда SMP Racing, основателем которой является бизнесмен Борис Ротенберг, под флагом которой успешно выступают воспитанники автоклуба, также не осталась в стороне.
«Каждые выходные где-то проходят гонки, где участвуют наши дети. Думаю, что достучаться до Бориса Романовича Ротенберга нам не удастся, хотя он был в Чечне на первом этапе кольцевых гонок, где выступали наши спортсмены. Поэтому мы пытаемся обратиться к людям, которые на ступеньку ниже. Вот совсем недавно мы подготовили письмо, чтобы в SMP Racing нас услышали», — сообщает Гулев.
Несмотря на происходящее, картодром не сдается.
«Мы пока не приостанавливаем свою деятельность. Сейчас готовим для канала «Карусель» такой проект: «Дети и куклы в картинге». То есть мы все равно потихонечку продолжаем работать», — заключает Гулев.