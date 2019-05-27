Ростокинскому Забиваке скоро исполнится год

После завершения чемпионата мира по футболу мэр Сергей Собянин предложил установить памятный знак на улице Никольской. Там во время первенства проходили широкие народные гулянья. До знака дело не дошло, зато другой мемориал еще в самом начале чемпионата стихийно возник в Ростокине. Граффити с глумливым Забивакой стал символом непарадной стороны мундиаля, а скоро — и непарадной России.





Мировой стрит-арт еще пару десятилетий назад перешел ту грань, когда ассоциировался исключительно с чем-то хулиганским и противозаконным. Теперь уличное искусство открыто занимается тем, что превращает обычную стену в древнегреческую агору, вынося на обсуждение наболевшие вопросы.





Анонимные мэтры





Одним из крестных отцов уличного европейского искусства считается французский художник Блэк ле Рат (Blek le Rat). Несмотря на огромную роль, которую он сыграл в искусстве 1980-х и 1990-х годов, ле Рат оставался в тени большую часть своей карьеры, стараясь избежать тюрьмы, штрафов и публичных преследований. Он занимался граффити задолго до того, как городское искусство стало разрешенным жанром. По сути ле Рат подготовил почву для художественной революции, будучи абсолютно безвестным.





Работы Блэка ле Рата легко распознаются. Главные его «фишки» — использование трафарета и образа крысы (как самопрезентации). Блэк тщательно подбирал места для граффити, пытаясь отразить настроение тех районов, где появлялось его искусство.





«Я хотел иметь свой собственный стиль на улице... Я начал рисовать маленьких крыс на улицах Парижа, потому что крысы — единственные дикие животные, живущие в городах, и только крысы спасутся, когда человеческая раса исчезнет и вымрет», — сообщает художник на своем официальном сайте.





Свою раннюю работу ле Рат описывает как аполитичную, объясняя, что просто хотел выделиться и освободиться от чувства анонимности, вызванного жизнью в большом городе.





Блэк ле Рат стал настоящей музой для другого знаменитого уличного художника — Бэнкси. Образы крысы, время от времени появляющиеся в работах последнего, — явный оммаж в сторону ле Рата. Да и стилистически работы художников очень похожи, что, к слову, несколько расстроило ле Рата. Из-за большей популярности Бэнкси новичкам часто кажется, что именно Блэк ле Рат является его последователем.





Бэнкси усугубил политическую тематику в своих работах. Глобально он выступает «против всего плохого»: против войны, детского труда, общества потребления, «злых» полицейских, агрессии по отношению к стрит-артерам. Посыл Бэнкси по-детски прост и однозначен, но именно эта простота сделала его кумиром поколения. Он умело использует политически и социально заряженные образы для максимального психологического воздействия на публику.