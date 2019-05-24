Сторонник Навального из Ельца пытается спасти из мексиканской тюрьмы «русского наци-лорда» Алексея Макеева

Блогер Алексей Макеев (Alextime) прославился в России тем, что в родной Электростали нападал на детей и пенсионеров, снимая свои выходки на видео. После переезда в Мексику в 2015 году он продолжил тем же способом терроризировать местных жителей. За подобное поведение и любовь к свастике Макеев получил от жителей Канкуна прозвище «русский наци-лорд». С 2017 года блогер находится в тюрьме по обвинению в убийстве. Его гражданские права пытается отстаивать сторонник Навального из города Ельца, общественник Геннадий Макаров.
«Мои права нарушаются: право на медицинскую помощь, на справедливое судебное разбирательство, на защиту государством», — так начинает свое обращение к Сергею Лаврову блогер Алексей Макеев, он же «русский наци-лорд».
Его заявление у себя на YouTube-канале разместил юрист-правозащитник из Липецкой области Геннадий Макаров, который пытается отстаивать права заключенного.
«В тюрьме, где я сейчас содержусь, меня уже год не выпускают из камеры. Администрация и заключенные вымогают, воруют и отбирают у меня деньги, меня избивают, насилуют сексуально, покушаются на мою жизнь. Мне отказывают в выдаче пищи и воды, меня травят ядами. Эти преступления совершаются непосредственно под руководством директора тюрьмы и начальника охраны», — заявляет Алексей Макеев.
В этом обращении «русский наци-лорд» опускает некоторые подробности того, что якобы происходило с ним в тюрьме. Раньше он не стеснялся о них рассказывать.
«Особенно мерзко, когда какая-нибудь тварь подходит ко мне и целует мне соски, облизывая и слюнявя. И начинают гладить рукой мои ноги. Не менее противно, когда этот недочеловек приходит к постели, где я лежу, и трется пенисом о мою ногу, плечо или анус», — жаловался в 2018 году своему защитнику «наци-лорд».
Когда Алексей Макеев жил в России, ситуация была обратной: он сам выступал с позиции «сильного», издеваясь над теми, кто не мог оказать ему сопротивления, — детьми и стариками. В какой-то момент он решил записывать свои нападения на видео, завел блог — Alextime — и неожиданно обрел славу. У диких по содержанию роликов и их авторов отыскалось множество поклонников.
В 2013 году Алексеем Макеевым и его странным блогом заинтересовались не только завсегдатаи фрик-сегмента YouTube, но и столичные журналисты. В подмосковную Электросталь, где промышлял своими нападениями блогер, приехала съемочная группа телеканала «Россия 1».
За то время, пока корреспондент Павел Мельников собирал материал для сюжета, беседуя в том числе и с сотрудниками полиции, правоохранители набрались решимости и задержали Алексея Макеева (о ненормальном поведении блогера сотрудники МВД знали еще до визита телевизионщиков).
После этого карьера Alextime на российской земле пошла под откос: сначала его положили в больницу с диагнозом «параноидная шизофрения, отягощенная параноидным синдромом», а затем он обвинил своих престарелых родителей в том, что они пытались его убить и забрать его часть квартиры.
Жить с этим грузом в России Алексей Макеев не смог и уехал в 2014 году в Мексику. По информации телеканала «360», это была не первая его масштабная вылазка за пределы исторической родины.
В 90-е годы он якобы на ниве коммерции заработал 40 миллионов рублей, но после попыток вымогательства со стороны милиции был вынужден продать бизнес и бежать в Египет. Там он семь лет проработал инструктором по дайвингу. В 2007 году вернулся в Электросталь и лег в психиатрическую клинику, а затем опять уехал в Египет. Оттуда в 2010-м перебрался в Израиль, но был депортирован. Пришлось ехать в Испанию — выслали и оттуда, за то, что поругался с соседями-арабами.
Мексиканское «турне» оказалось самым интересным и насыщенным. Первые годы после переезда в Канкун Алексей Макеев вел жизнь фрик-блогера: грубо ругался с мексиканскими женщинами, обзывал их, сыпал обещаниями скорой смерти и снимал происходящее на видео.
Местные жители наградили Макеева прозвищем Nazi Lord Ruso — «русский наци-лорд», за агрессивное поведение и любовь к рисованию свастик.
Развязка истории случилась в 2017 году, когда уставшие от выходок Алексея Макеева мексиканцы нагрянули огромной толпой к нему домой. «Наци-лорд» убил одного из визитеров — 19-летнего парня, который первым зашел в жилище блогера. После этого толпа избила Макеева, и только вмешательство полиции остановило самосуд.
«Наци-лорд» попал сначала в больницу, а затем в тюрьму в городе Четумаль. Именно там, по словам Алексея Макеева, ему «целовали соски и гладили ноги». После многочисленных жалоб в мае 2018 года его перевели в тюрьму Канкуна, откуда он смог связаться с правозащитником Геннадием Макаровым, который сейчас борется за интересы «наци-лорда».
Геннадий Макаров известен тем, что в 2013 году возглавил липецкое отделение партии Алексея Навального. В 2017 году Макаров получил пять суток за то, что разместил у себя на странице во «ВКонтакте» фотографию человека, похожего на Путина, с накрашенными губами.
В последнем своем обращении Алексеей Макеев указывает не только на недостатки мексиканской пенитенциарной системы, но и на то, что российское консульство и, в частности, почетный консул Армина Вольперт, не оказывают ему никакой помощи. Он просит Сергея Лаврова повлиять на ситуацию.
«Необходимо, чтобы меня посетил представитель российского консульства, чтобы я мог написать подробное заявление о происходящих против меня преступлениях», — пишет Макеев.