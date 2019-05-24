Сторонник Навального из Ельца пытается спасти из мексиканской тюрьмы «русского наци-лорда» Алексея Макеева

Его заявление у себя на YouTube-канале разместил юрист-правозащитник из Липецкой области Геннадий Макаров, который пытается отстаивать права заключенного.





«В тюрьме, где я сейчас содержусь, меня уже год не выпускают из камеры. Администрация и заключенные вымогают, воруют и отбирают у меня деньги, меня избивают, насилуют сексуально, покушаются на мою жизнь. Мне отказывают в выдаче пищи и воды, меня травят ядами. Эти преступления совершаются непосредственно под руководством директора тюрьмы и начальника охраны», — заявляет Алексей Макеев.





В этом обращении «русский наци-лорд» опускает некоторые подробности того, что якобы происходило с ним в тюрьме. Раньше он не стеснялся о них рассказывать.





«Особенно мерзко, когда какая-нибудь тварь подходит ко мне и целует мне соски, облизывая и слюнявя. И начинают гладить рукой мои ноги. Не менее противно, когда этот недочеловек приходит к постели, где я лежу, и трется пенисом о мою ногу, плечо или анус», — жаловался в 2018 году своему защитнику «наци-лорд».





Когда Алексей Макеев жил в России, ситуация была обратной: он сам выступал с позиции «сильного», издеваясь над теми, кто не мог оказать ему сопротивления, — детьми и стариками. В какой-то момент он решил записывать свои нападения на видео, завел блог — Alextime — и неожиданно обрел славу. У диких по содержанию роликов и их авторов отыскалось множество поклонников.





В 2013 году Алексеем Макеевым и его странным блогом заинтересовались не только завсегдатаи фрик-сегмента YouTube, но и столичные журналисты. В подмосковную Электросталь, где промышлял своими нападениями блогер, приехала съемочная группа телеканала «Россия 1».