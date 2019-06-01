Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о мошенничестве

В Иваново задержан депутат областной думы, экс-губернатор региона Павел Коньков, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах. Он подозревается в причастности к мошенническим схемам выведения бюджетных средств на сумму 750 миллионов рублей. Позднее эту информацию подтвердили в Следственном комитете России (СКР). По данным издания IvanovoNews, в качестве свидетелей по этому делу был допрошен ряд бывших высокопоставленных чиновников областного правительства.





По данным источника «Интерфакс», 31 мая в Ивановской области работала группа следователей спецслужбы. Предположительно, Конькова, занимавшего пост главы региона в период с 2013-го по 2017 год, подозревают в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств через компанию «Ивановский бройлер» на сумму в 750 миллионов рублей и совершении ряда других преступлений. Отмечается, что экс-губернатора 1 июня планируют доставить в Москву.





Официальный представитель СКР Светлана Петренко позднее подтвердила информацию о задержании экс-главы региона. «В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного управления СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков», — сказала она.





Как утверждает IvanovoNews, накануне задержания экс-губернатора допросили сотрудники СКР. Также были допрошены в качестве свидетелей бывший зампред правительства области, начальник департамента финансов Александр Грузнов и бывший зампред правительства области, руководитель комплекса экономического развития Светлана Давлетова. Издание также сообщает, что в областной думе и правительстве была проведена выемка документов.