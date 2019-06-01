В Нижегородской области прогремели взрывы на заводе по производству боеприпасов

Два мощных взрыва прогремели днем 1 июня в Дзержинске Нижегородской области, сообщили в городской администрации. В экстренных службах города уточнили, что взрывы произошли на заводе по производству боеприпасов «Кристалл» в цеху, где изготовляется тротил. Информация о погибших и пострадавших пока отсутствует. Пользователи соцсетей пишут, что взрывной волной в домах выбило окна и разбило стекла машин.
«Произошло два взрыва в Дзержинске — в западной части города, вся информация уточняется», — рассказал источник ТАСС. На место выехали экстренные службы, уточнил собеседник агентства.
Взрывы произошли на территории государственного научно-исследовательского института «Кристалл» в цехе по производству тротила, уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин поручил создать в Дзержинске оперативный штаб. «На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства происшествия выясняются», — добавили в пресс-центре.
Очевидцы выкладывают в соцсетях видео и фото последствий взрывов в Дзержинске и делятся впечатлениями. Так, пользователь Haru Sokuzo написал в Twitter: «Разбило окна и стекла машин, а чем ближе к взрыву, тем больше пострадавших. Что это было? Говорят что-то то на Заре».
«У меня дома улетела керамическая ваза с окна, вблизи завода у людей повылетали рамы из окон. Произошло два мощных взрыва!!! Я никогда не испытывала такого страха, это ужасно», — поделилась своими ощущениями на своей странице в «ВКонтакте» Ольга Арзамаскина.
Государственный Научно-исследовательский институт «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области был создан на базе специального конструкторско-технологического бюро № 80, производившее боеприпасы и спецхимию. С 2012 года входит в холдинговую структуру государственной корпорации «Российские технологии». Основная специализация — создание и внедрение получения взрывчатых веществ для вооружения и военной техники, а также для гражданской промышленности.