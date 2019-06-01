В Нижегородской области прогремели взрывы на заводе по производству боеприпасов

Два мощных взрыва прогремели днем 1 июня в Дзержинске Нижегородской области, сообщили в городской администрации. В экстренных службах города уточнили, что взрывы произошли на заводе по производству боеприпасов «Кристалл» в цеху, где изготовляется тротил. Информация о погибших и пострадавших пока отсутствует. Пользователи соцсетей пишут, что взрывной волной в домах выбило окна и разбило стекла машин.





«Произошло два взрыва в Дзержинске — в западной части города, вся информация уточняется», — рассказал источник ТАСС. На место выехали экстренные службы, уточнил собеседник агентства.