Аналитики назвали причины обвала цен на нефть

Падение на мировых биржах цен на нефть более чем на 10% за последние две недели вызвано спекулятивными операциями на финансовом рынке, считает эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко. По ее мнению, спекуляции с нефтяными котировками зачастую не связаны с реальными событиями, однако в перспективе на стоимость нефти начнут оказывать влияние более фундаментальные факторы.





«Снижение цен на нефть в данный период связано с операциями на финансовом рынке, которые нередко бывают оторваны от событий на реальном рынке, а значит, и от фундаментальных факторов, в частности, встречи ОПЕК+», — цитирует Грушевенко РИА Новости.





Эксперт считает, что одним из наиболее весомых факторов, оказывающем давление на нефтяные котировки, является торговая война между США и Китаем. Кроме того, Грушевенко не исключает, что давление на цены может оказывать обострение торговых отношений Соединенных Штатов с Мексикой. «Эти события указывают на возможность замедления экономического роста, а значит, и снижения спроса на нефть», — отмечает она.





Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что цены на нефть в ближайшем будущем будут во многом зависеть от решения ОПЕК+, которое участники должны принять на следующем заседании. По его мнению, входящие в организацию нефтедобывающие страны могут увеличить добычу. Эксперт полагает, что в текущем году средние цены на нефть будут находиться в районе 65 долларов за баррель. Значительное снижение нефтяных котировок возможно только при условии сильного замедления мировой экономики или активном увеличении добычи, однако такой сценарий, по мнению аналитика, маловероятен.





31 мая стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17%, до 61,95 доллара за баррель. В последний раз стоимость Brent падала ниже отметки в 62 доллара 12 февраля 2019 года. Цена июльского фьючерса нефти марки WTI снизилась на 5,44% — до 53,5 доллара за баррель. За две последние недели Brent потеряла порядка 11% стоимости, а WTI — около 12%.





В мае экономические издания предполагали, что удешевление нефти может быть связано с отчетом о росте запасов в США, планами американского президента ввести тарифы на товары из Мексики, а также ужесточение торговой войны между Вашингтоном и Пекином.