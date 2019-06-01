Экс-футболист «Реала» и «Арсенала» погиб в аварии

По информации испанских СМИ, утром 1 июня Хосе Антонио Рейес попал в аварию на выезде из своего родного города Утреры. Спасти жизнь футболиста не удалось. Причины аварии и другие подробности инцидента издания на данный момент не приводят.





Хосе Антонио Рейес начинал свой футбольный путь в «Севилье» в 1999 году. В 19 лет в составе сборной Испании он становится чемпионом Европы (2002 год). Всего же он провел 21 матч за национальную команду. Зимой 2004 года он перешел в лондонский «Арсенал», где провел два с половиной сезона, сыграв в 110 матчах, забив при этом 23 мяча. Затем Рейес попробовал свои силы в «Реале», «Атлетико» и «Бенфике». В 2012 году Хосе Антонио вернулся в «Севилью» и трижды подряд выигрывал с командой в Лиге Европы. В 2016-м он покинул севильский клуб и отправился в «Эспаньол».