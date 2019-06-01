СКР опубликовал видео обыска и задержания экс-губернатора Ивановской области

Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео обыска в доме и задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении из регионального бюджет 700 миллионов рублей. Накануне его задержания сотрудники СКР изъяли документы в областной думе и правительстве, а также допросили ряд ряд бывших высокопоставленных чиновников областного правительства.
«По версии следствия, Коньков, [управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер»] Гришин и иные пока неустановленные лица, совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного составила порядка 700 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По ее словам, на данный момент решается вопрос об аресте подозреваемых. СКР совместно с ФСБ РФ и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России провели обыски и следственные действия в Москве, Иванове и Воронеже.
31 мая в Ивановской области работала группа следователей СКР. Ими накануне своего задержания был допрошен экс-губернатор Коньков, занимавшего пост главы региона в период с 2013-го по 2017 год. Он подозревается в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств через компанию «Ивановский бройлер» на сумму в 750 миллионов рублей и совершении ряда других преступлений. Как отмечалось ранее, экс-губернатора 1 июня планируют доставить в Москву.
По информации местных СМИ, также были допрошены в качестве свидетелей бывший зампред правительства области, начальник департамента финансов Александр Грузнов и бывший зампред правительства области, руководитель комплекса экономического развития Светлана Давлетова. Издание также сообщает, что в областной думе и правительстве была проведена выемка документов.