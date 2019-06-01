СКР опубликовал видео обыска и задержания экс-губернатора Ивановской области

По ее словам, на данный момент решается вопрос об аресте подозреваемых. СКР совместно с ФСБ РФ и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России провели обыски и следственные действия в Москве, Иванове и Воронеже.





31 мая в Ивановской области работала группа следователей СКР. Ими накануне своего задержания был допрошен экс-губернатор Коньков, занимавшего пост главы региона в период с 2013-го по 2017 год. Он подозревается в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств через компанию «Ивановский бройлер» на сумму в 750 миллионов рублей и совершении ряда других преступлений. Как отмечалось ранее, экс-губернатора 1 июня планируют доставить в Москву.





По информации местных СМИ, также были допрошены в качестве свидетелей бывший зампред правительства области, начальник департамента финансов Александр Грузнов и бывший зампред правительства области, руководитель комплекса экономического развития Светлана Давлетова. Издание также сообщает, что в областной думе и правительстве была проведена выемка документов.