Суд арестовал начальника московского отдела СКР на транспорте за взятку

Пресненский районный суд Москвы арестовал до 30 июля начальника следственного отдела на воздушном и водном транспорте столичного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (ММСУТ СКР) Дмитрия Коровина в рамках уголовного дела о получении взятки по предварительному сговору . Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда. В ближайшее будут рассмотрены аналогичные ходатайства в отношении двух других фигурантов дела подчиненного Коровина Александра Ашуркова и адвоката Алексея Невзорова. Издание также опубликовало видео из зала суда.





«Постановлением Пресненского районного суда Москвы от 1 июня в отношении Дмитрия Коровина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 июля 2019 года», — цитирует пресс-секретаря суда агентство «Москва».







