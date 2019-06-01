Число пострадавших в результате взрывов в Дзержинске выросло до 42 человек

В результате взрывов на заводе по производству боеприпасов в Дзержинске Нижегородской области ранения получили 42 человека, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения, из них 14 госпитализированы. Мэр города Иван Носков рассказал журналистам, что на месте ЧП находится более 400 спасателей, а в городе начались восстановительные работы. Горожане не остались в стороне, и в социальных сетях стали появляться посты с призывами ко всех неравнодушным помочь тем, кто занимается восстановлением поврежденных домов и зданий.





«По данным Министерства здравоохранения Нижегородской области, в результате взрыва на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы», — цитирует сообщение областного Минздрава агентство ТАСС. В МЧС России уточнили, что из 42 пострадавших — 38 работников завода и четыре местных жителя.





В пресс-службе администрации сообщили, что в результате взрывов на ГосНИИ «Кристалл» повреждения получили около 180 жилых домов, в том числе многоквартирные, несколько десятков зданий социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады, культурные и спортивные объекты. При этом там отметили, что речи о разрушениях не идет.





Глава города Иван Носков сообщил журналистам, что восстановление школ, получивших повреждения в результате взрывов, планируется закончить до 3 июня. «С понедельника начинается [сдача] ЕГЭ, поэтому наша основная задача — восстановить до понедельника поврежденные учреждения, чтобы они смогли принять учеников», — сказал он.