Бастрыкин направил в Дзержинск криминалистов центрального аппарата СКР

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился направить для оказания помощи при осмотре мест взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области группу криминалистов центрального аппарата СКР. В их задачи будет входить обследование места ЧП с применением новейшей криминалистической техники и проведение необходимых следственных действий. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.





«В настоящее время на месте ЧП работают спасатели. Следователи и криминалисты в ближайшее время приступят к осмотру места происшествия. Количество пострадавших уточняется», — добавила она.





Днем 1 июня на территории одного из заводов города Дзержинска Нижегородской области произошло несколько взрывов техногенного характера. По данному факту региональное отделение СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»), отмечается в сообщении пресс-службы СКР.





Накануне ЧП генеральный директор завода «Кристалл» был отстранен от работы за систематические нарушения норм промышленной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. «После апрельского ЧП там работала комиссия, по итогам которой его [генерального директора] отстранили. Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию», — уточнил собеседник агентства.





Днем 1 июня два мощных взрыва прогремели на заводе по производству боеприпасов «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. По предварительной информации взрывы произошли в цехе, где изготовляется тротил, из-за нарушения технологического процесса. После взрывов на территории предприятия возник пожар, общая площадь которого составила около 1,2 тысячи квадратных метров. Взрывами в домах и зданиях выбило окна, а в автомобилях разбило стекла на удалении трех километров от эпицентра. Для выяснения причин ЧП и устранения его последствий губернатор региона Глеб Никитин поручил создать в городе оперативный штаб.