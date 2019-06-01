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Бастрыкин направил в Дзержинск криминалистов центрального аппарата СКР
Новости

Бастрыкин направил в Дзержинск криминалистов центрального аппарата СКР

В то же время стало известно, что за день до ЧП гендиректор «Кристалла» был уволен за нарушение норм безопасности на заводе

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился направить для оказания помощи при осмотре мест взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области группу криминалистов центрального аппарата СКР. В их задачи будет входить обследование места ЧП с применением новейшей криминалистической техники и проведение необходимых следственных действий. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.


«В настоящее время на месте ЧП работают спасатели. Следователи и криминалисты в ближайшее время приступят к осмотру места происшествия. Количество пострадавших уточняется», — добавила она.


Днем 1 июня на территории одного из заводов города Дзержинска Нижегородской области произошло несколько взрывов техногенного характера. По данному факту региональное отделение СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»), отмечается в сообщении пресс-службы СКР.


Накануне ЧП генеральный директор завода «Кристалл» был отстранен от работы за систематические нарушения норм промышленной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. «После апрельского ЧП там работала комиссия, по итогам которой его [генерального директора] отстранили. Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию», — уточнил собеседник агентства.  


Днем 1 июня два мощных взрыва прогремели на заводе по производству боеприпасов «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. По предварительной информации взрывы произошли в цехе, где изготовляется тротил, из-за нарушения технологического процесса. После взрывов на территории предприятия возник пожар, общая площадь которого составила около 1,2 тысячи квадратных метров. Взрывами в домах и зданиях выбило окна, а в автомобилях разбило стекла на удалении трех километров от эпицентра. Для выяснения причин ЧП и устранения его последствий губернатор региона Глеб Никитин поручил создать в городе оперативный штаб.


В Нижегородской области прогремели взрывы на заводе по производству боеприпасов

По данным экстренных служб региона, взрывы произошли в цехе по производству тротила завода «Кристалл» 1 июня 2019

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