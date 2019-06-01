Власти Германии заподозрили саботаж в поломках правительственных самолетов

Периодически возникающие неисправности правительственных самолетов вызывают подозрение у властей Германии в том, что поломки являются следствием саботажа или кибератак, сообщает газета Rheinische Post. Источники издания отмечают, что доказательства отсутствуют, однако есть сомнения. По данным газеты, частота поломок вызвала недовольство в ведомстве федерального канцлера, министерстве иностранных дел и Бундесвере, а также в авиакомпании Lufthansa.





Rheinische Post отмечает, что подозрения властей даже не развеяли заверения компании Lufthansa Technik, отвечающей за обслуживание правительственного парка лайнеров, в том, что все неполадки имели технический характер.





Федеральное ведомство по охране конституции Германии (контрразведка) сразу после инцидента с правительственным самолетом А340 с немецким канцлером Ангелой Меркель на борту в ноябре 2018 года не исключило саботажа или кибератаки. Однако данная версия не нашла подтверждения. С тех пор представители вооруженных сил и МИД ФРГ продолжают высказывать опасения относительно того, что серия срывов рейсов правительственных самолетов может быть целенаправленной атакой против немецких властей, утверждает газета.





В правоохранительных структурах обсуждается версия, что против авиалайнеров немецкого правительства могло быть использовано радарное или электромагнитное оружие. По мнению специалистов, оно могло быть установлено около аэропорта, а затем скрытно вывезено.





Воздушный флот правительства Германии состоит из пяти самолетов Airbus A310, двух Airbus A340, одного Airbus A321, четырех Bombardier Global 5000 и трех вертолетов Cougar AS-532. Неприятности, вызванные техническими неполадками, наблюдались в каждом из авиалайнеров. Раннее сообщалось, что глава немецкого МИДа Хайко Маас прибыл в Болгарию на 70 минут позже назначенного времени. У А321, на котором он летел, сломался двигатель. Отмечается, что для Мааса это был третий случай поломки лайнера за три недели. В середине мая самолет Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд, и канцлер вынуждена была возвращаться в Берлин на другом лайнере.





Наиболее резонансным стал инцидент с самолетом А340, на котором Ангела Меркель летела на саммит G20 в Буэнос-Айрес в конце ноября 2018 года. После часа полета воздушное судно было вынуждено развернуться и пойти на посадку в Кельне. Замены самолету не нашлось, поэтому канцлер и немецкая делегация были вынуждены провести ночь в Кельне, после чего утром на следующий день отправиться в Мадрид и вылететь в Аргентину на коммерческом рейсе. В результате Меркель пропустила двустороннюю встречу с президентом Аргентины Маурицио Макри и несколько пленарных заседаний в рамках саммита.