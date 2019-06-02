Армия Израиля опубликовала видео ракетного удара по Сирии

«Вчера после атаки по Голанам было проведено совещание, на котором я приказал IDF начать операцию и нанести ответные удары. Мы не собираемся терпеть обстрел нашей территории и будем отвечать превосходящей силой на любую агрессию против Израиля. Это наша постоянная политика, которую я буду проводить и впредь, чтобы обеспечить безопасность Израиля», — написал Нетаньяху в Twitter.





Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что со стороны Израиля был нанесен удар по территории Сирии. По данным представителей Дамаска, ПВО сбили часть ракет, однако в результате атаки погибли трое военнослужащих сирийской армии, еще семеро получили ранения.





Армия Израиля в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года захватила Голанские высоты. Ранее они принадлежали Сирии. В 1981 году израильский парламент (Кнессет) принял «Закон о Голанских высотах», по которому эти территории объявлялись частью еврейского государства. Совет Безопасности ООН не признал этот закон Кнессета. Президент США Дональд Трамп 25 марта подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Трамп объяснил необходимость этого документа поддержкой Израиля, который, по его словам, должен иметь возможность защищаться от угроз со стороны Сирии и Ирана.