Times: Россию могут не допустить на Олимпиаду-2020 из-за допингового скандала

России угрожает отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года, которые должны пройти в Токио, пишет Times. По данным газеты, российского атлета, прыгуна в высоту Данила Лысенко подозревают в подделке документов и уклонении от проверок на допинг. При этом, уверены собеседники издания, чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) знали о нарушениях и помогли их скрыть.





В августе 2018-го Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила Лысенко от состязаний по подозрению в использовании допинга. Атлет стал серебряным призером чемпионата мира по прыжкам в высоту в 2017 году, однако позднее IAAF заявила, что документы, по которым спортсмен пропустил проверку на допинг, оказались подделанными.





Сейчас расследующие это происшествие сотрудники IAAF полагают, что в этом инциденте замешан не только сам атлет, но и чиновники ВФЛА, пишет Times. Таким образом, ответственность за возможное использование допинга ложится на официальные структуры РФ. Знакомый с ходом дела источник издания уверен, что если обвинения будут доказаны, то Россия будет отстранена от следующих Олимпийских игр.





В ВФЛА заявили, что сообщение Times приурочено к началу очередного заседания совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором будет рассматриваться вопрос восстановления в правах российской легкоатлетической федерации. По мнению главы организации Дмитрия Шляхтина, СМИ пытаются помешать принятию благоприятного для РФ решения.





«Единственный источник объективной и правдивой информации в отношении дела Лысенко — подразделение IAAF Athletics Integrity Unit, которое в настоящий момент ведет расследование. Давайте дождемся его результатов. Пока оно не завершилось, какие-то комментарии с нашей стороны, во-первых, не уместны, во-вторых — запрещены антидопинговыми правилами», — заключил он (цитата по ТАСС).





Шляхтин добавил, что за неделю до начала заседания ВФЛА выполнила последнее требование дорожной карты, которая была составлена в декабре 2015 года, вскоре после наложения санкций на организацию.





Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Заседание о восстановлении прав ВФЛА должно состояться 8-9 июня в Монако.