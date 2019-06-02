Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 89

Число пострадавших после взрыва на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске составило 89 человек, согласно уточненным данным, сообщили в правительстве Нижегородской области. Также в администрации пояснили, что разрушенная инфраструктура в ближайшее время будет восстановлена, а пострадавшим будет выплачена денежная компенсация.





«По уточненным данным, всего в результате чрезвычайной ситуации в Дзержинске в медицинские учреждения обратились 89 человек. Из них 44 — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий», — сообщили в администрации. До этого сообщалось о том, что пострадали 85 человек. Госпитализированы были 16 человек, из них один — в тяжелом состоянии.





Все госпитализированные после взрыва получат компенсации в 100 тысяч рублей из бюджета области и 50 тысяч рублей из бюджета города. «Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (цитата по ТАСС).





Руководитель области пояснил, что кроме людей, в результате взрыва пострадали 70 детских садов и 31 школа, а также населенный пункт Пыра. «Никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла, поэтому необходимо срочно все действия по их замене осуществить. Поставлена задача сделать это в ближайшие сутки, такая работа будет организована», — отметил Никитин.





Глава региона добавил, что работы в поселке Пыра уже закончены — электроснабжение было восстановлено: «Десять генераторов было поставлено, было обеспечено электроснабжение по временной схеме. Сейчас на комиссии мы констатировали, что произошло полностью восстановление электроснабжения поселка по постоянной схеме».





Днем 1 июня два мощных взрыва прогремели на заводе по производству боеприпасов «Кристалл» в цехе, где изготовляется тротил, в Дзержинске Нижегородской области. После взрывов на территории завода возник пожар, общая площадь которого составила около 1,2 тысячи квадратных метров. Взрывами в домах и зданиях выбило окна, а в автомобилях разбило стекла. По данному факту региональное отделение СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).