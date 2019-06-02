ФСИН и прокуратура начали проверки из-за видео с банкетом в орловской колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и прокуратура Орловской области начали проверки в связи с появлением в СМИ видеозаписи, на которой десятки заключенных в колонии №2 города Ливны отмечают Пасху за богато накрытыми столами. Закадровый голос на записи заявлял, что заключенным прислали банкет «криминальные авторитеты».
«В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — приводит «Коммерсантъ» сообщение прокуратуры области.
Свою отдельную проверку организовало управление ФСИН по Орловской области. На сайте регионального управления отмечается, что результаты проверки также будут переданы в следственные органы. Кроме того, из центрального аппарата ФСИН в Орловскую область выехала специальная комиссия, которая примет участие в работе своих коллег из региона.
1 июня местное издание «Орловские новости» сообщило, что на Пасху в колонии №2 города Ливны в Орловской области для заключенных на плацу накрыли праздничные столы. В доказательство этого газета показала видеозапись, на которой заявляется, что банкет организован криминальными авторитетами, а заключенные озвучивали лозунг «Жизнь ворам».
Ранее крупный общественный резонанс вызвал случай в начале ноября 2018 года, когда в интернете появлялись фотографии, на которых осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз запечатлен сидящим за столом, сервированным крабами и красной икрой. На некоторых снимках он держит в руках шампуры с шашлыками и улыбается. Подлинность фотографий, которые были сделаны в 2015 году в колонии, была подтверждена правоохранителями. 6 ноября во ФСИН заявили, что такие фото свидетельствуют о нарушении внутреннего распорядка колонии и все материалы будут переданы в следственные органы.
7 декабря пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщило, что начальник управления ведомства по Амурской области и некоторые сотрудники ИК №3 привлечены «к строгой дисциплинарной ответственности» после проверки информации о вольготной жизни Вячеслава Цеповяза в заключении. Также в заявлении было отмечено, что в отношении руководства «продолжается проверка в рамках ранее возбужденного уголовного дела».