ФСИН и прокуратура начали проверки из-за видео с банкетом в орловской колонии

«В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — приводит «Коммерсантъ» сообщение прокуратуры области.





Свою отдельную проверку организовало управление ФСИН по Орловской области. На сайте регионального управления отмечается, что результаты проверки также будут переданы в следственные органы. Кроме того, из центрального аппарата ФСИН в Орловскую область выехала специальная комиссия, которая примет участие в работе своих коллег из региона.





1 июня местное издание «Орловские новости» сообщило, что на Пасху в колонии №2 города Ливны в Орловской области для заключенных на плацу накрыли праздничные столы. В доказательство этого газета показала видеозапись, на которой заявляется, что банкет организован криминальными авторитетами, а заключенные озвучивали лозунг «Жизнь ворам».