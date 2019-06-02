МИД РФ: Россия заявит о необоснованности претензий Украины в международном суде ООН

В начале июня в Гааге состоятся слушания по делу «Украина против РФ», инициированному Киевом в январе 2017 года. Киев обвиняет Москву в нарушении контртеррористических и антидискриминационных конвенций ООН. В МИД РФ раскрыли стратегию защиты на грядущем заседании: российская сторона будет настаивать, что Украина пытается таким образом оказывать политическое влияние на Россию, недобросовестно используя международный суд ООН для этой цели.





«Мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», — приводит слова представителей внешнеполитического ведомства РФ РИА Новости.





В российском МИД пояснили, что Киев основывает свой иск на следующих позициях: по мнению украинской стороны, Москва нарушает конвенцию ООН о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года, поставляя ресурсы самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Официальные власти Украины считают ополченцев на этих территориях террористами, а также заявляют, что Россия якобы поставляет им не только гуманитарную помощь, но и напрямую предоставляет республикам тяжелое вооружение и деньги, необходимые для продолжения конфликта.





В Киеве также считают, что в присоединенном к России Крыму нарушаются права крымских татар и украинцев. Положение представителей этих национальностей в иске представлено как нарушение конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.





Российская сторона отвергает оба утверждения, заявляя в свою очередь, что Украина не может заявить о нарушении этих конвенций. «Природа украинских обвинений в адрес России и возникшие на их почве противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций», — подчеркнули в МИД РФ.





Также во внешнеполитическом ведомстве собираются обратить внимание гаагского суда на то, что Киев не пытался разрешить эти вопросы другими путями, предусмотренными ООН. «Украина не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража. Она также проигнорировала необходимость предварительного обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный в соответствии с Конвенцией 1965 года в том числе для разрешения межгосударственных споров», — напомнили дипломаты.





Суд уже рассматривал этот иск два года назад, вынеся предварительное решение. Тогда в Гааге удовлетворили требование Киева обеспечить выполнение Москвой конвенции по ликвидации расовой дискриминации. Решением суда российские власти обязали «соблюдать права крымских татар и гарантировать обучение на украинском языке в Крыму». При этом суд не стал удовлетворять иск относительно конвенции о борьбе с финансированием. Никаких обязательств по Донбассу на Москву тогда не возложили.