Уничтожение памятника маршалу Жукову в Харькове попало на видео

В Харькове представители националистических партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова с постамента, после чего водрузили на постамент государственный флаг Украины. Правоохранители не смогли помешать активистам. Мэр города Геннадий Кернес уже заявил, что памятник будет восстановлен.
«Ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине», — заявил руководитель восточного крыла партии «Национальный корпус» Максим Жорин в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, уничтожение памятника было необходимо из-за «закона о декоммунизации», действующего на Украине с 2015 года, который запрещает прославление нацистского и коммунистического режимов.
Жорин также заявил, что монумент Жукову охранял лично мэр города Кернес. «Жукова лично охранял городской глава Харькова вразрез с законом о декоммунизации. Он делал все, чтобы документы на его снос прятались, терялись, его постоянно охраняли», — считает националист. Активисты также заблокировали здание Дворца спорта, где проходило заседание партии «Доверяй делам» с участием градоначальника — чтобы попасть внутрь, участникам заседания приходилось пройти через пикет представителей националистических организаций.
Помешать акции правоохранительные органы не сумели. Их сотрудники находились рядом и контролировали ситуацию, но не успели вмешаться, когда бюст Жукова пытались столкнуть, сообщил корреспондент «112 Украина». «В какой-то момент они даже пытались разогнать активистов, распылить газ, но это произошло за какие-то несколько секунд. Правоохранители отступили назад, а активистам удалось довести до конца задуманное», — пояснил он.
Мэр Харькова отметил, что памятник будет воссоздан. «Я посоветовался с [депутатом Верховной рады Виталием] Хомутынником (представляет округ №171, на территории которого стоял памятник), и он говорил, что за счет фонда «Возрождение» восстановит памятник в ближайшее время», — цитирует Кернеса издание «Медиапорт».
В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, который запрещает коммунистическую символику. Закон также предполагает переименование всех объектов, в названиях которых упомянуты имена деятелей СССР, коммунизм, советская власть и ее институты.