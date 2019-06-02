Уничтожение памятника маршалу Жукову в Харькове попало на видео

Жорин также заявил, что монумент Жукову охранял лично мэр города Кернес. «Жукова лично охранял городской глава Харькова вразрез с законом о декоммунизации. Он делал все, чтобы документы на его снос прятались, терялись, его постоянно охраняли», — считает националист. Активисты также заблокировали здание Дворца спорта, где проходило заседание партии «Доверяй делам» с участием градоначальника — чтобы попасть внутрь, участникам заседания приходилось пройти через пикет представителей националистических организаций.





Помешать акции правоохранительные органы не сумели. Их сотрудники находились рядом и контролировали ситуацию, но не успели вмешаться, когда бюст Жукова пытались столкнуть, сообщил корреспондент «112 Украина». «В какой-то момент они даже пытались разогнать активистов, распылить газ, но это произошло за какие-то несколько секунд. Правоохранители отступили назад, а активистам удалось довести до конца задуманное», — пояснил он.





Мэр Харькова отметил, что памятник будет воссоздан. «Я посоветовался с [депутатом Верховной рады Виталием] Хомутынником (представляет округ №171, на территории которого стоял памятник), и он говорил, что за счет фонда «Возрождение» восстановит памятник в ближайшее время», — цитирует Кернеса издание «Медиапорт».





В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, который запрещает коммунистическую символику. Закон также предполагает переименование всех объектов, в названиях которых упомянуты имена деятелей СССР, коммунизм, советская власть и ее институты.