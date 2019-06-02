Новый посол России прибыл в Белоруссию

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск, где будет исполнять свои обязанности. Его назначили на этот пост 30 апреля, в тот же день освободив от должности предыдущего представителя РФ в Белоруссии Михаила Бабича. До этого назначения Мезенцев являлся членом Совета Федерации, но сложил с себя полномочия сенатора при вступлении в должность.





«Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии сегодня прибыл в Минск», — сообщили в диппредставительстве (цитата по ТАСС).





Ранее Мезенцев подчеркнул, что своей основной задачей на посту дипломата видит поддержку уже сложившихся между Россией и Белоруссией отношений. «Нам нужно больше ценить тот уникальный опыт взаимодействия и результаты сотрудничества, которые наработаны, которые уже есть, ценить готовность и подтвержденность партнерства, глубину взаимоотношений на фундаменте национальных интересов», — заявил он в интервью ТАСС перед вылетом.





Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии. Другим указом прежний посол РФ Михаил Бабич был снят с должности. Бабич был назначен послом России в Белоруссии в августе 2018 года. Таким образом, он провел на этом посту менее девяти месяцев.





В апреле МИД Белоруссии обвинил Бабича в разрушении отношений между двумя странами. Такая реакция последовала на комментарий Михаила Бабича к заявлению Лукашенко о том, что стоимость строительства первой в стране АЭС может составить менее семи миллиардов долларов вместо запланированных 10 миллиардов долларов. Кроме того, в марте официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявлял, что Михаил Бабич, ранее занимавший должность полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, «не понимает различия между независимым государством и федеральным округом».





Дмитрий Мезенцев является членом Совета Федерации, также занимал должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества с 2013-го по 2015 год. Ранее занимал пост губернатора Иркутской области (с 2009-го по 2012 год). В 2012 году Мезенцев был выдвинут при поддержке РЖД на пост президента РФ, однако ЦИК отказал высокопоставленному чиновнику в регистрации из-за недостаточного количества подписей.