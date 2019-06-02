Максакова попросила СК проверить новые данные о заказчике убийства Вороненкова

«Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, я прошу считать все сказанное мною в этой передаче официальным заявлением. Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль», — приводит слова заявления Максаковой телеканал.





В эфире НТВ показана запись со скрытой камеры, которую предоставила Максакова. На видео она с Денисом Панаитовым обсуждает возможность обменять квартиру Панаитова в Киеве на жилье Вороненкова в Москве. Сделка состоялась за сутки до смерти экс-депутата, 22 марта 2017 года. В ходе разговора Панаитов сказал следующее: «Послушай, у меня-то договоренности были с человеком. Умер он, не умер, убили, не убили — без разницы».





Денис Вороненков с 2011-го по 2016 год был депутатом Госдумы, членом комитета по безопасности и противодействию коррупции. С февраля 2013 года — член ЦК КПРФ. Мария Максакова-Игенбергс также была депутатом Госдумы, входила во фракцию «Единой России». Она также известна как оперная певица, экс-солистка Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Вышла замуж за Вороненкова в 2015-м.





В октябре 2016 года депутат Вороненков вместе с супругой переехали в Киев. В январе 2017 года он дал показания Генпрокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Аналогичные комментарии дала и Мария Максакова. На Украине Вороненков и Максакова сделали несколько заявлений в СМИ, обвинив российские власти, в частности, в агрессии в Крыму.





23 марта 2017 года Вороненков был застрелен киллером в центре Киева. Убийца же погиб от пули охранника Вороненкова, которого наемник ранил. Сразу же после случившегося генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что это преступление — «политическая расправа над оппонентом Кремля». Позже, в октябре, Луценко сообщил, что заказчиком убийства является бывший гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин. Примерно в то же время Максакова заявила, что к убийству Вороненкова причастна ФСБ.





В апреле 2019 года Максакова опровергла свое предыдущее заявление и выдвинула версию, согласно которой основной причиной убийства Вороненкова стал квартирный вопрос: чета Вороненковых пыталась обменять свои апартаменты в Москве на квартиру в Киеве, которая принадлежала приятелю депутата Денису Панаитову. По утверждению Максаковой, Панаитов попытался обмануть Вороненковых. В итоге это привело к убийству экс-депутата.