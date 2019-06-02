«Ничего хорошенького»: в РПЦ рассказали о проблеме церкви с алкоголем

Представитель РПЦ подчеркнул, что российские новомученики (святые, принявшие мученическую смерть или подвергшиеся гонениям после 1917 года) часто основывали общества трезвости в своих епархиях. «То, что для нашей церкви очень актуально. У нас ведь внутрицерковное отношение к алкоголю сильно отстает от общественного, кстати. Серьезнейшая, я считаю, проблема», — отметил он в ходе беседы с участниками фестиваля «Православие и спорт».





«Общество уже жестче относится к алкоголю, чем мы иногда... Вот спортсмены должны показать нам пример здесь. Все эти сказки про какие-то «безвредные дозы», про то, как это, красное вино, помогает желудку — все вранье. И общество относится не так, а мы относимся как-то так: «ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие»... Ничего хорошенького», — рассказал Легойда.





Ранее ВЦИОМ сообщил, что по данным последнего опроса, с начала 2018 года доля пьющих россиян выросла на 7%, достигнув 67%. При этом в 2018 году о полном отказе от алкоголя заявляли 40%, а в 2017-м — 39%. Новый опрос показал, что несколько раз в неделю алкоголь употребляют 6% опрошенных, 18% заявили, что выпивают несколько раз в месяц, 16% пьют раз в месяц. Еще 27% признались, что выпивают чаще, чем раз в год, но реже, чем раз в месяц.





В Минздраве в апреле этого года отметили, что за последние семь лет потребление алкоголя упало в России почти в два раза. С отметки в 18 литров на человека в 2011 году этот показатель упал до 9,3 литра на человека в 2018 году. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, к этому привели в том числе и комплексные меры Минздрава, направленные на снижение доступности и популярности алкоголя.